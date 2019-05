Su encuentro con esta arte marcial brasileña fue una casualidad cuando estudiaba la preparatoria, pues quería una actividad que no fuera aburrida.

Aunque su primer acercamiento con el jiu jitsu no fue el esperado y vivió años complicados, Itzel Bazúa se entregó al máximo en una disciplina en la que hizo historia y la cual se ha convertido en parte de su vida, dispuesta incluso a morir en el tatami.

Su encuentro con esta arte marcial brasileña fue una casualidad cuando estudiaba la preparatoria, pues quería una actividad que no fuera aburrida.

Un chico que le gustaba la invitó a una clase y, con el objetivo de pasar más tiempo con él, ella aceptó, pero él no fue ni a la clase muestra y ella se enfiló a una histórica carrera.

Pero en un inicio no la pasó bien, contó la deportista de 33 años en entrevista con Notimex, “el profesor nunca fue grosero ni me trató mal, pero la gente, no todos, traían una mentalidad de que ellos iban a luchar duro y entrenar.

Por ello, agregó, que cuando veían a una chavita de 50 kilos a la que debían tratar con delicadeza, a sus ojos era como un desperdicio de su tiempo entrenarla, “nunca me sentí como parte del grupo de enseñanza”.

Así transcurrieron varios meses, con una “pérdida de tiempo” para quienes entrenaban con ella. Decidió alejarse algún tiempo de esta actividad y un par de años después volvió para encontrarse con una situación diferente, además de descubrir el verdadero motivo de dedicarse al jiu jitsu.

“Un compañero se quedó como profesor y regresé poco a poco, era un grupo distinto de personas, la mentalidad de la gente era diferente, fui creciendo más, comprometiéndome, pero lo hice más hasta que empecé a dar clases de jiu jitsu brasileño”, manifestó.

Pero esa no fue la única dificultad que encontró, pues tuvo que sentirse digna de estar en el tatami y ganarse un lugar en el grupo, además de aceptar sus limitaciones “como mujer chica y en general débil”, pero encontró sus fortalezas.

“Aproveché otras cosas, era más rápida, flexible, con experiencia, más técnicas, más colmillo”, destacó, pero también tuvo que enfrentarse a la situación de cómo una mujer podía ser líder de un grupo de hombres, en la actualidad de más de 200 personas, que siguen sus decisiones.

“Me he enfrentado con actitudes terribles de todos lados, actitudes muy clasistas, machistas, incluso feministas, confrontaciones en todos los extremos, pero las artes marciales las practicamos para evitar el conflicto, busco no ofender a nadie, seguir ideales y defenderlos, busco brillar y que los demás brillen, me he rodeado de gente adecuada”, indicó.

Itzel Bazúa sabía que su principal motivo era enseñar, y cuando encontró el lugar y comenzó con sus clases de jiu jitsu se encontró con otra dificultad, pues no sabía a quiénes “daría armas” en una disciplina, en la que el objetivo es neutralizar o rendir al contrario.

“El día antes de primera clase me decía: ‘con qué derecho voy a enseñar a alguien a lastimar así’, no sabía a quién le daría clase, si a algún loco o abusadores, estaba con ese trauma existencial”, señaló la titular de la escuela Promahos BJJ, una de las siete academias que existen en el país, todas bajo su responsabilidad.

Su accionar en esta arte marcial es histórica, pues fue la primera mujer mexicana en obtener la cinta negra, lo que atribuye a su capacidad de levantarse ante cualquier tropiezo, a diferencia de otras compañeras con las que entrenó en algún momento.

“Eso se debe a la capacidad que tengo indiscutible de volverme a levantar sin importar cuantas veces me caiga, recuerdo muchas mujeres que entrenaban, pero no continuaron, se cayeron y no se pudieron levantar. Sacar una cinta negra es como una carrera de medicina con doctorado”, detalló.

Bazúa añadió que esta disciplina es tan demandante, “te pone en el espejo de la verdad, no te deja hacerte menso, corriges las cosas que no te gustan de ti o pierdes en el camino, el jiu jitsu es para todos, pero la cinta negra no”.

Itzel encontró en el jiu jitsu un estilo de vida y no quiere dejarlo, rodeada de un gran equipo de trabajo -psicólogo, nutriólogo, patrocinadores- que la motiva a ser mejor cada día.

“Me voy a morir con el kimono puesto, a morir en el tatami. Uno puede hacer jiu jitsu toda su vida, conozco gente de más 70 años que entrena. Competitivamente existen los Masters para gente arriba de 30 años”, acotó la peleadora, quien piensa continuar.

Subrayó que en el último año ha competido mejor, con buena preparación, por lo que desea seguir, “eso me hace mejor profesora, predico bien con el ejemplo, ponerse retos a vencer es importante, mi futuro es seguir haciendo jiu jitsu hasta que mi cuerpo no me lo permita”.

Itzel Bazúa fue la primera mexicana en ser seleccionada para la Federación de la especialidad de los Emiratos Árabes Unidos y competir en Mundial, aunque ya no pudo asistir por problemas de salud.