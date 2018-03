Injustas eliminaciones de Tigres y Xolos en la Concachampions: ‘Piojo’

Clubes de la MLS no son superiores a los de la Liga MX, asegura estratega de las Águilas

Miguel Herrera, técnico del América, aseguró que la eliminación de los Tigres de la UANL y de los Xolos de Tijuana en los cuartos de final de la Liga de Campeones de la Concacaf no fue justa, amén de negar que los clubes de la Major League Soccer (MLS) sean superiores a los de la Liga MX.

Luego de las derrotas de fronterizos y felinos ante clubes de la MLS, el timonel azulcrema fue interrogado a su regreso a la ciudad de México tras completar la obra y acceder a semifinales con su triunfo sobre Tauro de Panamá.

“Desafortunadamente, los resultados no fueron benéficos para ellos; me parece que, en los dos partidos, tanto Xolos como Tigres pudieron haber sacado un mejor resultado; desafortunadamente se falló y viene su eliminación; los dos jugaron bien, pero no anotaron”, refirió.

Aunque reconoció que Nueva York Red Bulls sí venció al cuadro fronterizo por goles, pues Xolos falló en la parte ofensiva, puntualizó que los felinos fueron mejores que Toronto, que al final siguió con vida gracias al gol de visitante.

“Muchos esperan siempre una derrota de México (ante clubes estadounidenses) para poder levantar la voz; me parece que no es tan así; si analizan los partidos, tanto Xolos como Tigres, la eliminación, a veces no pasa por justicia, sino por lo que haces en la cancha; si el futbol fuera justo los dos estarían en la siguiente ronda”, añadió.

Finalmente, dijo que jugadores como el argentino Emanuel Aguilera y el ecuatoriano Renato Ibarra entrenaron bien en México y que estarían listos para jugar, este sábado, sonre Toluca, único partido que tiene en mente, por lo cual descartó hablar de una posible final ante Chivas en la Concachampions.

“Todavía no pasamos la semifinal; no podemos hablar de una final y, ahorita, las pilas son enfocadas en Toluca. Hemos hecho buen trabajo, hemos rotado a la gente, todos están listos y cada partido significa un reto diferente”, concluyó Herrera.

QUE GENERARÍA MUCHO MORBO EVENTUAL FINAL AMÉRICA-CHIVAS

Una posible final entre América y Guadalajara en la Liga de Campeones de la Concacaf generaría mucho morbo, aseguró el presidente deportivo de las Águilas, Santiago Baños.

A su llegada a la capital del país, tras vencer 3-1 (7-1) al Tauro de Panamá en cuartos de final del certamen, dijo que el “clásico nacional” en la disputa por el título de la zona sería importante, aunque todavía deben superar al Toronto FC y Nueva York Red Bulls.

“Es importante que dos equipos tan grandes peleen por una final; si se da, sobre todo, en un torneo internacional sería importante, provocaría mucho morbo, pero, repito, estamos en semifinales y son series complicadas ante Toronto y Nueva York, y hay que tomar las cosas con calma”, dijo.

Entrevistado en el aeropuerto capitalino, dejó en claro que el paso del cuadro azulcrema en el presente semestre es bueno, y que lo esperan mantener y celebrar, al final, con títulos.

“Hemos jugado bien todas las series; ojalá podamos terminar en buenos términos los dos torneos; vamos bien, poco a poco; no se ha ganado nada; ojalá podamos seguir con este paso”, apuntó.

América se medirá con Toronto FC por un boleto a la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, mientras que Chivas lo hará ante el cuadro de Nueva York; ambas series se definirán en sus juegos de “vuelta”, el 10 de abril.

A ALMEYDA LE GUSTARÍA MEDIRSE A LAS ÁGUILAS

GUADALAJARA.- El argentino Matías Almeyda, técnico de las Chivas, reconoció que le gustaría enfrentar al América en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, pero que antes tendrán que superar las semifinales.

Chivas remontó para vencer al Seattle Sounders, el miércoles, en territorio tapatío, mientras que América completó el trámite para apabullar 7-1 global al Tauro de Panamá.

“Sería muy lindo para el futbol mexicano poder tener la chance de disputar una final entre los dos equipos más populares de México, pero primero hay que llegar a la final y después ver quiénes llegan”, dijo Almeyda en rueda de prensa.

Por otra parte, el timonel rojiblanco se mostró satisfecho con la victoria del miércoles, pues mostraron el nivel de juego de otros duelos, pero que esta ocasión pudieron ser certeros en el marco enemigo.

“A nivel futbolístico mostramos lo que veníamos haciendo; lo que pasa es que el futbol es simple; hay que hacer goles y que no te hagan. Fue un golpe de autoridad bastante fuerte porque estábamos en desventaja”, aseveró.

Finalmente, comentó que la victoria está dedicada a la afición y al club, y que “estar en otra semifinal nos motiva, nos da alegría y vamos juntos detrás de otro sueño más. Me da gusto conseguir este triunfo por el equipo; no dejaremos de trabajar para seguir avanzando”.