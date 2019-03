El Comité de Control, Ética y Disciplina de la Unión de Asociaciones Europeas del Futbol (UEFA) inició un procedimiento disciplinario contra el jugador del Paris Saint-Germain, Neymar da Silva, por actos de insulto que realizó hacia el oficial del partido de vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones ante el Manchester United.

Lo anterior de acuerdo con el artículo 15 del Reglamento Disciplinario de este órgano, por lo que la sanción será valorada en una audiencia con fecha aún por confirmar, puntualizó la UEFA

El jugador comentó, tras el partido de ida y vuelta en la UEFA Champions League jugado el 6 de marzo en Francia, que “es una vergüenza. El penalti no existe. Ponen a cuatro hombres que no entienden de fútbol para que vean el lanzamiento -en cámara lenta- y eso no existe. ¿Cómo va a poner la mano en la espalda?”.