Inicia un nuevo año futbolístico

¡Por fin, por fin estimados lectores ha iniciado una nueva temporada con el mejor y más competido futbol a nivel mundial! La larga espera de este este verano que ha sido por demás caluroso e insufrible por la falta de competencias de alto nivel, ha terminado con el inicio de las principales ligas a excepción del calcio italiano que arrancará este fin de semana.

Premier League

Muy prematuro aún para hacer pronósticos después de jugarse 2 jornadas, aunque seguramente los equipos que estarán peleando por la cima de la tabla general son los que tenemos hoy en día siendo estos: Liverpool, Arsenal, Manchester City, Manchester United, Tottenham y Chelsea. De los cuales y desde mi punto de vista, estarán nuevamente liderando el cuadro de Liverpool y los dirigidos por Guardiola, Manchester City y en un segundo pelotón los ya mencionados.

¿Y esto por qué? Por la calidad de jugadores y la calidad que tienen en los suplentes y los directores técnicos que tiene cada equipo, que han demostrado a lo largo de sus respectivas carreras que pelearán por todos y cada una de las competiciones en las que estén involucrados.

LaLiga

En el inicio de la liga española, al igual que la inglesa o cualquier otra que esté en sus inicios, poco podría decirse de la situación de la tabla general, misma que hoy día está liderando “sorpresivamente” el cuadro merengue debido a su “decepcionante” pretemporada. Y me pregunto, pero ¿quién se puede basar en partidos preparatorios para hacer un análisis de lo que será la temporada? Nadie.

Hoy como vemos la tabla general seguramente no será nada parecida a los que estaremos observando a finales de abril y principios de mayo a excepción de dos equipos que hoy están en los 6 primeros lugares, Real Madrid y Atlético de Madrid, sumando al FC Barcelona (que justo hoy, está a 3 puestos del descenso), sumando al Valencia, si es que puede salir delante de la crisis política interna que le ha venido afectando todo el verano, un Sevilla en un proyecto que sí o sí debe sacar adelante por el bien de la institución y por el propio Julen Lopetegui si es que no quiere que su carrera caiga por un tobogán sin fondo, esperemos un Athletic Bilbao envalentonado y haciendo honor a su gran historia se posicione en la parte alta y habrá que esperar si hay sorpresas que puedan hacer pelea a los grandes de este futbol ibérico.

Aun falta por cerrar los registros de altas en esta liga, por lo que nombres pueden caer por sorpresa a los clubes para reforzarse como es el caso más que ilusorio y lleno de rumores y que, ha sido la telenovela del verano protagonizada por el brasileño Neymar Jr. y sus intentos desesperados por salir de Paris ya sea a la ciudad condal o a la capital española. Si es benéfico desde el punto de vista futbolístico y de ambiente dentro de los vestuarios esta contratación para el equipo que sea, en lo personal, lo dudo mucho. Mercadológicamente para LaLiga y el club que se lo llegase a llevar, sin lugar a dudas.

Yo, como culé, deseo que no llegue y sí que le diesen oportunidades a jóvenes de La Masía que han demostrado que ya están listos para retos mayores y que, desafortunadamente desde la presidencia, dirección deportiva y dirección técnica se hacen de oídos sordos y ojos ciegos para no echar mano de jóvenes que tienen inculcados hasta el tuétano los 5 pilares del barcelonismo.

Por otra parte, mucho se habló de los fichajes de Eden Hazard y Griezmann por el Madrid y Barca respectivamente, pero ojo, que el Atlético de Madrid ha renovado plantilla y vaya manera de hacerlo siendo la joya de la corona, el portugués Joao Felix, quien está llamado a romperla esta temporada. Y como es costumbre en el cuadro colchonero, tienen la sana costumbre de fichar no bien, sino muy bien (Forlán, Kun Agüero, Falcao, Diego Costa, Courtois, entre otros).

Bundesliga

En esta liga que el año pasado nos regaló un final de película, creo que serán los mismos 3 o 4 equipos que están llamados a pelear por el título: Bayern München (quienes acaban de sumar a Phillipe Coutinho, gracias equipo bávaro, gracias); Borussia Dortmund quien ha sumado a Brandt, Hazard (hermano de Eden), Schulz, Hummels e hicieron efectiva la compra de un desechado por el Barcelona, Paco Alcácer; Schalke 04 y finalmente RB Leipzig.

Sorpresivamente el equipo bávaro no pudo sacar más que un punto en su partido como local contra el Hertha Berlin, pero como he comentado, apenas es la primera jornada y es muy pronto para dar un diagnóstico.

Estimado lector, me daré a la tarea de observar la mayor cantidad posible de partidos, empaparme de información de diversos medios de comunicación (radio, tv, periódico, redes, etc.) para llevarle a usted de una manera objetiva, sí, pero también pasional, este hermoso mundo del futbol que tanto nos hace vibrar.

¡Hasta la próxima!