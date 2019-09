¿Inconsistencias europeas?

Con una semana cargada de futbol en Europa con el inicio tanto de Champions League como Europa League y la continuación de las ligas, existen algunos equipos que en sus ligas avanzan sólidamente y no así en su inicio en competición europea y viceversa y otros tantos, con la misma cara en ambas competiciones que de manera breve estaremos analizando a continuación.

Premier League

Con un Manchester City herido de orgullo tras su dolorosa derrota el 14 de septiembre ante el recién ascendido a la Premier, Norwich, vaya que trató de sacudirse tan sorprendente batacazo ante el Shaktar llevándose el partido por un contundente 0-3 como visitante y sin mostrar misericordia alguna le ha propinado lo que es hoy en día, la mayor goleada en la historia del club, un escandaloso 8-0 ante un Watford que se vio apenas en los primeros 20 minutos del primer tiempo con un marcador ya adverso por 5-0.

Por su parte, el líder de la competición inglesa en su juego ante el Newcastle de la semana pasada obtuvo una merecida victoria por 3-1 para posteriormente viajar a Nápoles, Italia y sucumbir ante los dirigidos por Carlo Ancelotti en su estreno como flamante campeón de Europa (Champions y Supercopa de Europa) por 2-0, situación que pudiese extrañar por el equipo tan amalgamado que ha logrado formar Jürgen Klopp, pero que tampoco extraña por el gran equipo que ha ido construyendo el equipo napolitano.

Mientras tanto en su lucha por no dar tregua al que es hoy por hoy su máximo rival en Inglaterra, se plantó en el Stamford Bridge para propinarle su segunda derrota al hilo a los dirigidos por Frank Lampard, Chelsea FC, por 1-2, siendo este un gran partido de futbol, de entrega, de ataque y dinámica.

En un partido de locos, Arsenal vs Aston Villa, en el cual los Gunners iban perdiendo 0-2, en los últimos minutos el equipo dirigido por Unai Emery sacó la casta, dándole la vuelta y llevándose el partido con un dramático 3-2 y lograr así mantenerse en la 4ta posición, tan sólo por debajo del Leicester City, quien se ha aprovechado del pobre arranque liguero de unos de los dos últimos finalistas de Champions League, Tottenham Hotspur por 2-1.

Manchester United, que al día de hoy suma 8 puntos de 18 posibles, hila su segunda derrota consecutiva en liga al caer en su visita ante los Hammers, West Ham.

Y así termina una jornada más en la que insisto, es la mejor liga hoy en día, con un Liverpool sólido con un récord de 23 juegos consecutivos siendo imbatibles en la Premier (19 victorias y 4 empates), separándose por 5 puntos del Manchester City.

LaLiga

Ahtletic de Bilbao lidera la clasificación general a la par que Real Madrid con 11 unidades cada uno y logrando victorias importantes. Los de Bilbao le hacían los honores en el San Mamés a un Alavés que vendería cara su derrota pero que a final de cuentas sucumbió ante unos Leones aguerridos y con más hambre por la victoria logrando un justo 2-0.

Por su parte, el equipo Merengue llegó con más dudas que certezas al Sánchez Pizjuán para enfrentar a un Sevilla envalentonado por su victoria en la Europa League y desplegando un buen futbol, sin embargo, a pesar de que tuvo la posesión de la pelota su ataque fue tan estéril que Courtois no se vio exigido y pudo lograr una portería a cero, situación que no lograba el cancerbero belga desde febrero de este año.

Un Madrid que supo jugar este difícil partido, con un Kroos serio en la media cancha y con base a un buen manejo de partido se llevó justamente los 3 puntos disputados y que traerá un poco de calma a un club que está exigido al máximo a conseguir títulos este año con futbol convincente, pues a pesar de estar hoy en día en la cabeza de la tabla, se percibe cierto nerviosismo en las altas esferas del club y en la propia afición debido a la pobre exhibición mostrada entre semana ante un PSG con notables ausencias como Mbappé, Cavani y Neymar Jr. y aun así se llevaron 3 pepinos en la canasta; no cabe duda que Zinedine Zidane deberá ser más convincente en su discurso hacia los jugadores y hacia la misma afición, pues su crédito como redentor de a poco se le agota.

Por su parte, Atlético de Madrid se encuentra a solo un punto de los líderes de la liga en conjunto con Granada, quien ganó justamente y con base a futbol a un inerte FC Barcelona, Real Sociedad y Sevilla. Los colchoneros no supieron abrir el cerrojo siendo locales ante uno de los colistas, Celta de Vigo. Situación que podría no preocupar de más en el seno del club, sin embargo, el 28 de septiembre se enfrentarán con su némesis de la capital española y quien seguramente será, un rival directo durante todo el año, sí, el mismísimo Real Madrid, aunado a que, al parecer, ningún equipo que desee ser candidato a luchar por el campeonato, podrá darse un respiro en esta larga y joven temporada.

Por último, llegamos con un FC Barcelona triste, chato, inerte, que no transmite ni en la cancha ni fuera de ella, cansando ya los discursos “políticamente correctos” de jugadores, director técnico y directiva. Cualquier culé con 2 dedos de frente, se da cuenta que este Barca no trae sangre, no tiene ideas. Es imperdonable que con todo el pastizal que se han gastado en los últimos años en fichajes, su producción sea tan, pero tan pobre en juego, en consistencia, resultados y, por ende en títulos.

Leyendo diversos diarios deportivos y platicando con un amigo, quien me preguntó si esto ya es una crisis; en definitiva, lo es.

Porqué, porque este es el peor arranque liguero desde 1994, porque encajan goles que da pavor, porque realmente no se ve una producción ofensiva y mucho menos variantes. La media cancha está sobre poblada, pero en la defensa son solo los fijos y no hay para dónde voltear, porque goleadores no hay opciones y porque Messi, sí pareciera estar deprimido por la falta de Neymar Jr. en su equipo, porque físicamente no está y porque Ansu Fati, aquel jugador que ya están encumbrando en los cuernos de la luna, apenas tiene 16 años y no se le puede dar ni la responsabilidad ni los reflectores.

Si no cuidan a este adolescente, será uno de tantos que se pierden en el camino ante los reflectores de los medios de comunicación, patrocinadores, presencia mediática y siendo apenas un niño, ¿cuántos casos no hay de esos?

Porque los cambios de Valverde son los mismos, y no cuenta con otras opciones que venían haciéndolo bien como Carles Aleñá, un jugador con ADN blaugrana al 100%, con un par de narices bien puestas, pero por diversos motivos, el Txingurri se ha dedicado, consciente o inconscientemente, en depreciarlos, en deprimirlo.

Más allá de tratar de hacer caja en el mercado de invierno con supuestas ventas de Rakitic, Umtiti, Vidal, cesión de Aleñá, entre otros para traer a Neymar, qué tal que busquemos recambios para los laterales, un killer que pueda convivir con el gobierno Messi – Suárez, anteponiendo al club y no a las vacas sagradas.

Empiezan a sonar nombres como Carles Puyol para la dirección deportiva y Xavi como director técnico del primer equipo, situación que sinceramente no lo veo a corto plazo, pero vaya que urge tener en los puestos clave gente que conozca, que viva, que haya mamado lo que es ser Barca.

Hoy, el cuadro culé, se sitúa en la posición con 7 unidades de 15 posibles, ha encajado 9 goles (alarmante) aun teniendo a uno de los mejores cancerberos que hay hoy en día, Marc André Ter Stegen (podría ser aun peor la cantidad de goles recibidos si no fuera por el teutón); situación que se ve sumamente difícil cambie por la falta de un discurso enfático, retrospectivo y crítico, porque existen actitudes tibias dentro y fuera de la cancha y ojo al dato, el 27 de octubre recibe a un Real Madrid, partido que si llega a perder (y que seguramente así será, si sigue en su guion actual) habrá un cisma en el Camp Nou, ¿para bien o para mal?

Bundesliga

RB Leipzig no suelta rienda en esta liga, manteniéndose como líder al ganarle de visita al Werder Bremen por un contundente 0-3 mientras tanto el Bayern München también se ha servido con la cuchara grande al recetarle un 4-0 al Colonia y un Borussia Dortmund, que continúa un tanto depresivo a pesar de la fuerte inversión que hizo en refuerzos, no pudo llegar más allá del empate en su visita al Frankfurt por 2-2.

Ante estos resultados el equipo Red Bull Leipzig continúa de líder con 13 de 15 puntos disputados, seguido por el equipo bávaro con 11 y finalmente los Abejorros con 10 puntos.

Así entonces estimado lector, en espera que les guste este espacio de opinión abierta, nos leemos en breve.

¡Hasta pronto!