Inalterables lineamientos de Chivas de jugar sólo con mexicanos

GUADALAJARA.- La directiva de Chivas aseguró que la incorporación del defensa Antonio Alfaro respeta los lineamientos de jugar sólo con jugadores “cien por ciento” mexicanos.

“En la esencia del Club Deportivo Guadalajara está su conformación sólo por jugadores nacionales, condición que permanece inalterable con la llegada de un futbolista de origen mexicano que ha tenido su recorrido profesional fuera de nuestro país antes de militar en la Liga MX”, señaló el Rebaño Sagrado a través de un comunicado.

Explicó que “la incorporación de José Antonio ‘Tony’ Alfaro al Rebaño Sagrado está dentro de los lineamientos de la institución al ser un jugador 100 por ciento mexicano, es decir, un mexicano por nacimiento, de padres mexicanos, además de ser elegible para jugar con la selección nacional”.

“El registro de No Formado en México es una cuestión administrativa establecida en el Reglamento de Competencia de la Liga MX vigente por no haber sido registrado en el futbol mexicano antes de cumplir 18 años, mas no por nacionalidad”, abundó.

Sobre esto último, explicó que “es claro que el nacido en Puruándiro, Michoacán, tiene el origen y la identidad que le permite ser parte del equipo más querido, popular y mexicano del país”.

Alfaro es uno de los refuerzos dl “Rebaño Sagrado” para el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.