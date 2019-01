Ibáñez, “La Dama de Hierro” de la natación mexicana, cumple 28 años

Al cumplir este miércoles 28 años de edad, la nadadora Liliana Ibáñez se siente en plenitud física y mental para aspirar a más récords mexicanos, finales de Copa y de Campeonato Mundial, así como a los Juegos Olímpicos Tokio 2020 y París 2024.

“Quiero aprovechar al máximo esta vida y el cumplir otro año es otra razón para ser feliz y compartir mi sonrisa con México, con todos mis compatriotas”, expresó a Notimex.

Quien nació el 30 de enero de 1991 en Celaya, Guanajuato, dijo que le queda por hacer que “la natación mundial sepa que hay una nadadora mexicana buenísima y cuando me pare en una alberca sepan que soy un peligro”.

Desde los dos años empezó a nadar y en 2018 comenzó a sentir su mejor nivel. “Ahora estoy alcanzando el punto más maduro de mi físico y mi natación. Estoy emocionada por este nuevo cumpleaños porque mi cuerpo acepta los entrenamientos de una manera increíble”.

Su madurez se da hasta esta edad, analizó, porque solo tiene una competencia importante al año, ya sean Juegos Centroamericanos, Panamericanos u Olímpicos, además del Campeonato Mundial. “Más bien es un aprendizaje lento”.

Mientras en Estados Unidos, Canadá, Inglaterra y Australia, que son potencia mundial, los nadadores tienen una constante competencia al máximo nivel.

“Un nadador estadounidense, por ser seleccionado nacional, recibe 10 mil dólares al año para entrenamientos, más competencias, viajes, campamentos, estudios biomecánicos y toda la atención requerida, y por ello tienen una madurez más rápida”, explicó.

Dos hechos marcan su vida, así lo compartió, que son las nueve medallas ganadas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe Barranquilla 2018, siendo cinco de oro, una de plata y tres de bronce.

Ahí se convirtió en la “Dama de Hierro” de la natación mexicana, al competir en 18 pruebas para estar en nueve finales en apenas seis días, lo cual la llevó a sufrir casi el desmayo en un momento, pero ni eso la frenó.

También la final de los 100 metros libres en la Copa Mundial de Natación de Singapur, donde finalizó en el sexto lugar con el impresionante tiempo de 53 segundos y 19 centésimas.

“El pararme al lado de la poseedora del récord mundial (la holandesa Femke Heemskerk) y la campeona olímpica en Río 2016 (la sueca Sarah Sjostrom, quien tiene el récord en la actualidad) y competirles, es lo más importante de mi carrera. Lo voy a recordar porque he pasado los últimos 10 años luchando por eso y por fin lo logré”, expresó.

Pero también hay un grave error en su vida, porque el 11 de octubre de 2011 se subió a una bicicleta, sabía que no tenía frenos, que tomó a velocidad una bajada de carretera y en curvas, y chocó, con resultado de tres vértebras lesionadas.

“Hasta la fecha me subo a un avión y me da dolor en la espalda y hay consecuencias que me recuerdan todos los días. Tengo escoliosis. Afortunadamente no me perdí los Juegos Olímpicos Londres 2012”, compartió.

Este cumpleaños 28 será como los últimos nueve, pasarlo fuera de su casa, en Estados Unidos, pero con la rutina que más le gusta: levantarse a las cinco de la mañana para ir a nadar, porque aseguró que este deporte es todo en su vida y le está muy agradecida.

Su cumpleaños que más recuerda es el de los tres años de edad, con una piñata de Dino y muchos brincolines, porque nunca ha sido de ir a cenar, más bien de ir a un parque de diversión.

Cuestionada de dónde se le verá cuando cuelgue el traje de baño competitivo, respondió que le encantaría ser parte del servicio exterior mexicano, representar a México en la diplomacia.

“Me encanta la política exterior. Me haría muy feliz poder ser diplomática o representar a mi estado. La verdad es que tengo un espíritu de servicio y me gustaría servir a mi país así”, dijo.

Ella se graduó en la Universidad Texas A&M en planeación urbana y una maestría en desarrollo urbano con certificado en diplomacia y ahora piensa hacer una maestría en economía y un doctorado en economía política en la Universidad de Harvard.