Herrera ‘pone en su lugar’ a Osorio

El estratega colombiano Juan Carlos Osorio no supo sacarle jugo a una generación que le ganó la medalla de oro a Brasil en Juegos Olímpicos y que le empató, como visitante, en el Mundial de 2014.

“Por eso nos da coraje que alguien comente que no haya respuesta de los mexicanos contra Brasil; lo digo en el caso del ‘profe’ Osorio, que se equivocó rotundamente.

“Fueron las mismas selecciones que se enfrentaron desde la Olímpica; no puede decir que esos jugadores, que para el siguiente Mundial, hayan tenido miedo y no hayan contestado; no puedes poner pretextos, que los mexicanos no podemos; eso es lo que molesta”, aseguró Miguel Herrera, estratega de las Águilas del América.

“Corazón nos sobra.

“Podemos tener distracciones y equivocarnos, pero le jugamos de tú a tú a cualquier equipo, con corazón, determinación y mentalidad”, apuntó Herrera.