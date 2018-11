“He hecho todo para ganar el Balón de Oro”: Kylian Mbappé

Kylian Mbappé es una de las jóvenes estrellas del futbol mundial y tan solo a los 19 años de edad ya puede presumir haber ganado una Copa del Mundo con su selección, algo que muy pocos futbolistas han logrado; por lo que cree que ya acumuló los méritos para ser considerado por la revista France Football para llevarse el Balón de Oro.

Mbappé admite que Lionel Messi y Cristiano Ronaldo están un escalón arriba del resto de los jugadores, aunque también piensa que ninguno de los dos se llevará el trofeo este año. Durante una colaboración con la marca de relojes parisinos, Hublot, el futbolista aseguró que este año debe de influir lo sucedido durante el Mundial para los que elijan al ganador.

“No lo sé, en cualquier caso he puesto todos los ingredientes para ganarlo. He hecho todo lo posible por mi parte. Luego, ¡no puedo votar en lugar de la gente!. He hecho todo lo posible por mi parte hasta el último día de los votos. Así que no habrá nada de que lamentarse, todo lo que llegue será un añadido. Creo que puedo hacerlo mejor que el año pasado y es el objetivo cada vez, siempre progresar, año a año, llegar lo más alto posible cada vez”.