Habemus Abierto

PATRICIA D’ARCY

El Abierto Mexicano de Tenis inició su edición número 24 con apasionantes partidos y un público entusiasmado por ver a los mejores jugadores del mundo bajo el sol de Acapulco; algunas sorpresas se dieron durante el día, como la derrota del estadounidense John Isner, y también algunas tristezas, como la caída de Lucas Gómez, jugador mexicano.

El grand stand lleno de compatriotas gritando y apoyando no fue suficiente; el mexicano Lucas Gómez sucumbió ante el croata Borna Coric por doble 6/1 en la primera ronda del Abierto Mexicano de Tenis; los rompimientos fueron clave para la victoria del croata de apenas 20 años, quien forma parte de la nextgen de la ATP, jugadores jóvenes que han mostrado un gran potencial, que los encarrila hacia el Top 10 del ranking.

El tijuanense no pudo más que lamentar la derrota y compartir su percepción de lo que se vive actualmente en el tenis mexicano; “la crisis en el tenis mexicano no es de los jugadores mexicanos nada más; es de todos; tiene que ver con la cultura, la federación, la gente de atrás; si el tenis mexicano sale adelante es por la iniciativa privada; actualmente no existe un sistema mexicano; te puedo decir cómo es la escuela española, la escuela checa, la argentina; tenemos que ver de otros países lo que hacen bien y tratar de implementarlo aquí” dijo.

Por su parte, el quinto sembrado del torneo, el belga David Goffin, avanzó de forma contundente a la segunda ronda del certamen al superar a Stephane Robert por 6/1 y 6/2; ahora espera al ganador del partido entre Sam Querey y Kyle Edmund.

John Isner, octavo en la siembra, fue derrotado, sorprendentemente, por Steve Johnson, en un apretado partido, con marcador de doble 6/4.

Este martes debutarán los favoritos del torneo, iniciando actividades a partir de las 4 de la tarde; Novak Djokovic se enfrentará a Martin Klizan en el estadio Mextenis, seguido por Rafael Nadal, quien se medirá a Mischa Zverev; otro gran partido será el del argentino Juan Martín del Potro contra el estadounidense Frances Tiafoe.

En la rama femenil, la ex campeona del Roland Garros Francesca Schiavone se enfrentará a la medallista de oro Monica Puig; por otra parte, Eugenie Bourchard jugará contra Ajla Tomljanovic en pos de su pase a la segunda ronda.

ESTOY FELIZ DE HABER ESCOGIDO A MÉXICO: DJOKOVIC

Con ropa de entrenamiento y una actitud desenfadada, Novak Djokovic ofreció su primera conferencia de prensa en el Abierto Mexicano de Tenis, en Acapulco, en la que dijo estar feliz de haber elegido este torneo.

“Estoy feliz de haber escogido a México y venir por primera vez; había oído muy buenos comentarios de este torneo; obviamente, si ves en los últimos 2 o 3 años el sentir de los jugadores que han venido a jugar este torneo dice mucho de su calidad y este año hay 5 de los mejores 10 jugadores del mundo jugando en el torneo, así que es impresionante; será un torneo difícil, pero veo que hay mucho interés y me siento muy agradecido por su apoyo al tenis, a este torneo, y espero que tengamos una gran semana”, dijo el serbio.

Durante los últimos años, “Nole” participó en el torneo de Dubai, que se lleva a cabo esta misma semana, sin embargo, este año, gracias a un “wild card”, optó por venir a Acapulco.

Al llegar a la conferencia abrió con un cálido saludo en español.

El estadio Mextenis lució a la mitad de su capacidad en el primer entrenamiento del actual número 2 del mundo, aun cuando los partidos del torneo empezaban un día después.

“Es mi primera vez en México y qué gran experiencia ayer en la cancha central; es una experiencia que he tenido pocas veces en mi vida y quiero agradecer a toda la gente que vino a darme la bienvenida y a ver el entrenamiento, a compartirme esta inmensa energía en la cancha; estoy tratando de alimentarme de toda esa energía y jugar el mejor tenis que pueda jugar esta semana, y esperando tener un buen torneo”.

Con respecto a la racha de los últimos meses, donde no ha estado a su mejor nivel, perdiendo en primera ronda del Australian Open y sin obtener los resultados que había tenido en años anteriores, comentó:

“Para mí es esencial sentir el placer de jugar, y sin la pasión por este deporte no podría hacer nada. Es un privilegio poder jugar el deporte que siempre he amado y, por supuesto, en los últimos 7, 8 meses, he pasado por altas y bajas, y una etapa en mi vida en la que he experimentado ciertas oscilaciones y no tan buenos resultados, como los que había tenido en los últimos 3 años, pero es la vida, es el deporte y soy un ser humano, como cualquier otro, capaz de cometer errores y también tener estos momentos en donde no eres tan bueno y estás aprendiendo una lección; supongo que así es la vida; te da la posibilidad de aprender y volverte más fuerte, de mejorar tu juego; ahora siento que estoy en una mucho mejor forma mental de lo que estaba al final del año pasado; sigo adelante; amo este deporte; es la razón por la cual lo juego; estoy aquí y espero mantenerme sano y dedicarme lo mejor posible.”

Este martes arrancará su primer partido y mencionó que las condiciones climáticas del torneo y la cancha son un poco complicadas, y que se ha tenido que adaptar rápidamente.

“Sólo veme, hace mucho calor; me da gusto que los partidos empiecen tarde, lo cual es muy bueno porque no hay mucha humedad ni tanto calor, ya que es muy difícil para los jugadores luchar contra eso, pero espero dar mi mejor torneo mañana (este martes) en la noche” concluyó.