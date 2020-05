“Golpeador” Renato Ibarra no es del interés del “Chepo” para el Toluca

José Manuel “Chepo” de la Torre, estratega de los Diablos Rojos del Toluca, dijo no tener información sobre un posible fichaje de Renato Ibarra.

El volante ecuatoriano fue dado de baja por las Águilas del América tras un problema de violencia doméstica por el que pasó una semana en prisión.

“Ustedes son los que manejan esa información.

“Yo no tengo esa información, directamente, de mi directiva y de mi gente directa; no me gusta opinar sobre cosas que no tengo conocimiento.

“Que no tengo información porque se vuelven rumores y se vuelven un montón de cosas que no nos llevan a ningún lugar, y que tampoco es prudente, dentro de mi posición, mencionar situaciones de este tipo; me mantengo al margen y de momento no hay nada”, refirió De la Torre.

Por otra parte, con el argumento de que México es uno de los países que menos pruebas de coronavirus hace a sus habitantes, el estratega de los Diablos Rojos del Toluca aseguró que es muy pronto para pensar en la reanudación del Torneo Clausura 2020 de la Liga MX.

“Si en Europa ya nos llevan 2 meses de ventaja, y no han podido todavía, entonces, imagínate en México, que apenas está pasando.

“Y no solamente es eso, sino que las pruebas en México no son suficientes”, refirió De la Torre.