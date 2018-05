Gianluigi Buffon analizará propuestas para seguir activo

En los próximos días, el veterano portero Gianluigi Buffon analizará propuestas para apostar por la continuidad de su trayectoria, toda vez que este sábado sostendrá su último partido con la Juventus de Turín.

Una vez que termine el partido frente al Hellas Verona, el cancerbero, campeón del mundo en Alemania 2006, estudiará lo que mejor convenga en el futuro a sus 40 años de edad, pero por lo pronto dejó en el aire su adiós definitivo.

“El sábado tengo un partido, y es lo único cierto que conozco de mi futuro. El presidente sabe todo lo que me está pasando. Hasta hace 15 días estaba seguro de que habría dejado de jugar, pero llegaron unas propuestas muy estimulantes tanto en el campo como fuera, la más importante en este último sentido es la de la ‘Juve’. En la próxima semana, tras un par de días, tomaré la decisión definitiva. Escucharé lo que me grita mi instinto”, manifestó en conferencia de prensa.

El nueve veces campeón de la Serie A con Juventus, incluida está última campaña, dejó en claro que no jugará con otro club italiano y su continuidad bajo los tres postes dependerá también de que exista una propuesta de una liga competitiva, pues le gusta demasiado la exigencia.

“Debo analizar antes que nada mi condición física y lo que puedo seguir dando. Eso sí, soy un animal de competición, no podría estar en un campeonato de bajo nivel. No viviría bien ahí, no estaría cómodo. Sigo solo si estoy seguro de que pueda conseguir grandes objetivos”, resaltó.

Con la “Vecchia Signora” cumplió su objetivo de despedirse como campeón y sin ser una carga para el club, al que tanto cariño le tiene luego de 17 años defendiendo los colores bianconeri.

“Hasta hace 15 días era un exjugador y lo había aceptado con tranquilidad, pero pase lo que pase continuaré a estar feliz y tranquilo. Lo más importante era no manchar mi carrera en la Juventus, y lo logré. Es un club muy serio y es justo que quiera pensar en su futuro, soy el primero en entenderlo.”

Eso sí, Buffon reafirmó que no volverá a la Selección italiana una vez que no clasificó a la Copa del Mundo Rusia 2018 y entiende que existen porteros jóvenes con ganas de demostrar que pueden cuidar el arco del combinado transalpino.

“Dije que si Buffon se había convertido en un problema hace tres meses, no me imagino en lo que pueda convertirse en seis meses o un año. Sería complicado para mí gestionar eso, no lo merezco. Italia tiene porteros jóvenes que se merecen tener experiencia.”

“Gigi” también conquistó con Juventus cuatro Copas de Italia, cinco Supercopas de Italia y una Serie B cuando el equipo descendió. A nivel internacional se le negó la gloria y fue tres veces subcampeón de la Champions League.