Giancarlo Maldonado de plácemes

CANCÚN.- En su regreso al Atlante, donde se coronó campeón en el 2007, el delantero venezolano Giancarlo Maldonado buscará ser referente y aportar su cuota de experiencia para que el conjunto azulgrana recupere su lugar en la tabla en la división de plata.

“Contento, nuevamente, de estar en casa, de llegar al equipo y, bueno, tratar de ayudar para juntos por lograr el objetivo que tanto deseamos”, aseveró.

En conferencia de prensa, el ariete sudamericano señaló que se encuentra en una etapa de madurez especial, que los años le siguen enseñando muchas cosas y que ahora quiere mostrarse en esta nueva etapa con el conjunto azulgrana.

“Hay que sacarle provecho a cada una de las experiencias que uno ha tenido y, bueno, tratar de ayudar a cada uno de los muchachos tanto dentro como fuera de la cancha”, expresó.

Agregó que, precisamente, llega al equipo bien física y mentalmente; se siente a plenitud, con buen nivel de juego, y con ganas de poder demostrarlo dentro del terreno de juego para darle alegrías a la afición.

Admitió que desde el descenso, Atlante ha vivido un proceso muy complejo, pero que en este momento se reconoce el esfuerzo de la directiva por armar un plantel, con su cuerpo técnico nuevo, para lograr ese objetivo tan deseado de los últimos años.

“Sé que le ha costado mucho al equipo poder cumplir esa meta de ascender nuevamente y estar donde debe estar esta institución”, expresó.

El ariete venezolano destacó el esfuerzo de todos por aportar su correspondiente “granito de arena” para que el equipo arranque de la mejor manera.

Aseveró que quieren aprovechar jugar ante su gente y con el apoyo de la afición; “primero hay que darle alegría a la gente y con buenas actuaciones invitar a que la gente se vuelque nuevamente al estadio”, refirió.

“Cuando Atlante salió campeón en el 2007, una de las principales virtudes que tenía el equipo era ver el estadio prácticamente lleno cada partido, y eso es lo que queremos”, agregó.

De hecho, consideró que si la gente regresa al estadio, y el equipo percibe ese apoyo, la motivación será diferente y la cancha pesará al equipo rival; “ese apoyo es importante para nosotros como grupo porque dependemos del apoyo de la afición”, acotó.

Sobre su evolución y maduración como jugador profesional, a los cambios de posición, puntualizó que, precisamente, esa adaptación a donde lo pongan a jugar es parte de ese proceso de maduración.

“Uno tiene que adaptarse a donde le toque jugar, prepararse para eso; yo me he sentido bien en donde me ha tocado jugar, aunque no sea en mi posición natural, pero siempre trato de dar siempre lo mejor de lo mejor”, subrayó.

Insistió que siempre tratará de hacer las cosas de la mejor forma, con la ilusión de poder convertir, pues eso es lo que uno más quiere y, de esa manera, ayudar al equipo.

Atlante recibirá este viernes por la noche al Zacatepec en el estadio Andrés Quintana Roo, en el arranque de la fecha 2 del Torneo Clausura 2018 de la Liga de Ascenso MX.

‘POR SU AMOR A LA CAMISETA’

CANCÚN.- Como parte de su campaña publicitaria para cada encuentro como local, Atlante rendirá homenaje a las celebridades y ex jugadores de la institución, informó la directiva.

En un comunicado, el club azulgrana anunció que en cada encuentro como local estará un ex jugador, comunicador deportivo o invitado especial que comulgue con los colores de la institución, para dar la patada inicial en el estadio “Andrés Quintana Roo”.

Indicó que para distinguir al invitado especial, su nombre será bordado en una de las butacas de la banca de local y que se le entregará un reconocimiento “por su amor a la camiseta”.

La directiva azulgrana reveló que el primer personaje que recibirá esta distinción en el duelo de la jornada 2, ante el Zacatepec, será el ex arquero atlantista y comunicador deportivo Félix Fernández, quien se ha caracterizado por seguir la huella del Potro a lo largo de los años.

“En reconocimiento a su trayectoria y a los años de gloria vividos con el Atlante colocaremos su nombre y el número de su playera en el asiento”, precisó la directiva.

Fernández se dijo honrado por el reconocimiento y que espera que, esta temporada, el equipo dirigido por Sergio Bueno encuentre el nivel para disputar los primeros lugares.