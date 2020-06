Gattuso no permite a nadie arruinar su entrenamiento, ni a ‘Chucky’

Con un “no permito a nadie arruinar un entrenamiento” hizo alusión Gennaro Gattuso, técnico del Nápoles, a su determinación de apartar al atacante mexicano Hirving “Chucky” Lozano de una práctica “por verle poco motivado”.

“Quienes están cansados, quienes no se sienten listos, quienes no están serenos, para mí, pueden quedarse en el vestuario un día y no pasa nada.

“Saben que cuando saltamos al campo quiero a gente que esté al máximo.

“No permito a nadie arruinar un entrenamiento”, refirió Gattuso, como ya se citó, en alusión a Lozano, a quien ha marginado pese a erigirse en el fichaje más caro de la historia del Nápoles.

Así las cosas, pese a los 42 millones de euros que desembolsó la escuadra italiana por el atacante mexicano, difícilmente verá acción en la final de Copa contra la Juventus

