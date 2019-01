Ganar consigna de Miguel Herrera ‘esté quien esté’

El técnico del América, Miguel Herrera, destacó que “esté quien esté”, el equipo debe salir a ganar en el juego, de este sábado, contra Monterrey, porque el triunfo en cualquier partido es una exigencia de todos los jugadores, inclusive para los que suben de fuerzas básicas.

En conferencia de prensa, dijo que, a pesar de las bajas, en el América no cambia nada porque es una institución que nunca pondrá pretextos.

Detalló que el caso de los jugadores Mateus Uribe y Oribe Peralta se les realizarán estudios médicos para conocer la gravedad de sus lesiones y saber qué pasos se tienen que seguir.

“Hacerles bien los estudios y poder contar con ellos la próxima semana, o si se les deba hacer rehabilitación, para que no haya una situación; lo mejor es esperar los resultados”, apuntó.

Por otra parte, Herrera descartó que el hecho de no haber tomado en cuenta a Cecilio Domínguez en los últimos juegos fuera dar ventaja, y que de haber sido así se mantendrá por el mismo camino, ya que están invictos

“No lo usé porque me dijeron que no lo usara, pero ya estaba muy cerca de cerrarse (su traspaso al Independiente de Argentina); no pienso que se dé ventajas, pero con este plantel, si damos ventajas y sacamos buenos resultados, vamos a seguir dando ventajas”, acotó.

En el caso del argentino-paraguayo Cristian Insaurralde, estableció que “hay dos o tres cosas que se manejan y no han dicho nada, y mientras no me digan nada (de que ya fue negociado) lo usaré”.

De cara al duelo, de este sábado, contra Monterrey, mencionó que tiene la duda de usar, precisamente, a Insaurralde o a Jesús López en el cuadro titular.

Con ello, América enfrentará a los “Rayados” con el argentino Agustín Marchesín en la portería, mientras que la zaga estará conformada por Paul Aguilar, el paraguayo Bruno Valdez, el argentino Emmanuel Aguilera y Jorge Sánchez,

Y el mediocampo con el argentino Guido Rodríguez y Edson Álvarez; como volantes el ecuatoriano Renato Ibarra, Insaurralde o López, y el colombiano Roger Martínez, y al frente Henry Martín.

NO ESTÁ URGIDO POR ENCONTRAR ALGÚN REFUERZO

El técnico Miguel Herrera descartó que estén urgidos por encontrar algún refuerzo para América, tras la salida de Diego Lainez y el paraguayo Cecilio Domínguez, además de la nueva lesión del francés Jérémy Ménez.

“No estoy desesperado; tengo un equipo muy completo; se han ido jugadores y otro que no quiso estar, como Cecilio Domínguez; es mejor persona que jugador, y mira que es un gran jugador, pero la decisión la tomó él y, como lo hablamos, buscamos; es difícil, porque tenemos un equipo completo”, indicó.

En conferencia de prensa, en las instalaciones de Coapa, Herrera explicó que, desafortunadamente, Ménez estará fuera seis semanas, algo que les complica un poco, pero sin que los hagan realizar compras de pánico.

Sobre la situación del mediocampista argentino-paraguayo Alejandro Romero, explicó que el problema es que el equipo de Nueva York lo ha tazado en un precio muy elevado.

“No es que luzca inalcanzable; en América hay dinero, pero tampoco se gasta a lo tonto; no le vamos cumplir ningún capricho a nadie. Para que se dé se debe llegar a un acuerdo con el equipo; si no se da tocaremos más puertas”, apuntó.

Descartó que le preocupe que se le cierren las puertas con “Kaku” Romero, ya que tienen bien estudiadas otras posibilidades.

“No me preocupa ni ocupa porque no pasará; tenemos un gran plantel; no se debe gastar; hay una inteligencia deportiva; tenemos 150 jugadores visoreados y este último mes vimos más de 60 para definir y tocar las puertas, que es lo que hacemos”, acotó.