Gael Monfils será el rival de Rafael Nadal en Masters 1000 de Madrid

El tenista francés Gael Monfils derrotó al georgiano Nikoloz Basilashvili por marcadores de 6-2, 3-6 y 6-3, con lo que aseguró su duelo con el español Rafael Nadal en la ronda de 32 del Mutua Madrid Open.

Será la décima sexta ocasión que este par se enfrenten en la cancha, dejando un saldo de 13 victorias para Nadal y dos para el francés, el cual no derrota al número uno del mundo desde 2012, en las semifinales del torneo de Doha, Qatar.

Monfils, a pesar de que logró la victoria ante Basilashvili, terminó el duelo “tocado” del tendón de Aquiles y no tiene más que esperar que mejore para poder dar un buen partido ante el “Rey de la arcilla”; sin embargo, es consciente de que si se alarga el juego, será muy poca la probabilidad que tenga de ganar.

“Me lo he torcido un poco, ya veremos. Espero estar bien para el partido”, afirmó antes de reconocer que no pasa por su mejor momento: “No estoy en mi mejor forma, me da un poco de vergüenza. Deseo hacer un gran encuentro, pero si el partido va para largo, él me ganará fácil, no podré luchar contra él de igual a igual”, declaró.

Finalmente, Nadal ya habló sobre su próximo rival, al cual conoce bien y aseguró que es un jugador con mucho talento y potencia, por lo que será un contrincante duro.