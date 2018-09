Fue ‘Tuca’ quien ‘echó’ a Hirving Lozano, Érick Gutiérrez y Guillermo Ochoa

‘Ya no los quería aquí; no los iba a utilizar; era una excepción a la regla’, aclara

NASHVILLE.- Ricardo “Tuca” Ferretti, técnico interino de la selección mexicana, aseguró haber sido él quien “echó” a Hirving Lozano, Érick Gutiérrez y Guillermo Ochoa para que reportaran con el PSV y el Standard de Lieja.

“Los eché, así de sencillo.

“Ya no los quería aquí; no los iba a utilizar; era una excepción a la regla; pensé en ellos como futbolistas; ‘Chucky’ y ‘Guti’ tienen juego el fin de semana; Barcelona, Ajax y Tottenham; es injusto tenerlos si no los iba a utilizar”, refirió Ferretti.

Por otra parte, “Tuca” dijo ver con una gran mentalidad a sus pupilos para el choque contra la selección de Estados Unidos.

Asimismo, que sólo en el caso de que los Tigres de la UANL lo despidan consideraría mantenerse en el timón del Tri.

“La única posibilidad que hay es que convenzan a Tigres y ellos me despidan.

“Entonces me quedo y a gusto en la selección”, refirió Ferretti, si bien refrendó la lealtad que le tiene al conjunto felino.