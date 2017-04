Federación Mexicana de Tenis con proyecto para mejorar este deporte

En el marco de la Copa Davis México contra Paraguay por el no descenso del Grupo II de la Zona Americana, la Federación Mexicana de Tenis tiene en puerta un proyecto para mejorar este deporte.

Un plan que ayude a los entrenadores mexicanos en sus conocimientos y esos se puedan expandir en el país para el bien de los niños y jóvenes que practican esta disciplina.

Así que hubo un acercamiento con el italiano Iñaki Balzola, quien es director general de Professional Tenis Registry (PTR), la mayor organización de entrenadores de este deporte con más de 14 mil miembros en 126 países, que certifica y educa a los profesionales de la enseñanza del tenis.

“Buscamos una unión entre la Federación Mexicana y la PTR para la educación de los profesores en la República Mexicana”, declaró Balzola en su visita a Zapopan con los dirigentes del deporte blanco en México.

Subrayó que el objetivo es enseñar a los profesores lo último, “lo que deberían hacer, lo que no deberían de hacer, para que muestren a los niños, a los adultos, ya que la misión de la Federación es hacer crecer el deporte en todas las edades”.

Con 500 cursos impartidos al año en todo el mundo, con más de 30 federaciones en el orbe y con más de 120 países afiliados, el representante de la PTR recalcó que hay muchas deficiencias técnicas y tácticas.

“La idea es dar cursos, certificaciones, hacer exámenes para que los profesores puedan demostrar lo que saben y lo que no saben, Guadalajara, Chiapas, Veracruz, Ciudad de México son algunas de las ciudades para dar los cursos”, apuntó.

Indicó que el propósito es capacitar a un grupo de entrenadores mexicanos y estos serán los encargados de expandir el conocimiento, incluso no es necesario de que sean los entrenadores más destacados, pues este tipo de cursos van enfocado para todos en general.

Sobre la actualidad del tenista mexicano, Balzola declaró: “De Latinoamérica tienen las mejores instalaciones, hay buenos profesores, no sé qué ha pasado en el tenis, porque en los años 80 y 90 había jugadores de buen nivel al menos en junior, ha decaído el tenis por las fallas tácticas y técnicas con los niños, con los pequeños, y eso hay que corregir para que puedan empezar bien”.

Lamentó que los clubes privados cierren las puertas a los tenistas jóvenes que tienen calidad y nivel, pero sin recursos, por lo que aplaudió que en Guadalajara haya escuelas públicas para la enseñanza del tenis.

“Los jugadores que salen no tienen los fondos para competir, no juegan contra mejores rivales para mejorar y eso es una falla. Los clubes privados son muy cerrados, a los jugadores talentosos no les permiten jugar ahí y se pierde talento nato que no tiene los recursos económicos, pero sí tiene habilidades técnicas y físicas para jugar”, expresó.

Dejó en claro que pretende un programa entre la Federación Mexicana y la PTR. Además señaló que el tenis ha evolucionado, ahora es complejo, “el profesor de hoy sabe mil veces más que hace 20 años, deben estar al día, el tenis cambia constantemente”.