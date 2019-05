‘Fake new’ remoción de Álvarez Cuevas al frente de la Cooperativa Cruz Azul

En días pasados circuló, en medios de comunicación, que había una notificación de un juez para remover a Guillermo Álvarez Cuevas de su cargo en la Cooperativa Cruz Azul.

Incluso, el miércoles pasado, vía digital, un periódico nacional publicó que ya se había consumado la acción.

Ante esa situación, el equipo legal de la Cooperativa Cruz Azul tomó cartas en el asunto para desmentir todo ese juego sucio en contra de la imagen de lo que significa Cruz Azul y, en forma particular, su director general, Álvarez Cuevas.

Jorge Hernández, vocero de la Cooperativa Cruz Azul, aseguró, de forma categórica, que nunca ha sido destituido Álvarez Cuevas de la dirección general del grupo empresarial que integra a la tercera cementera más importante de México.

Es más, Álvarez Cuevas siguió trabajando de manera normal en sus oficinas debido a que la notificación fue totalmente ilegal; dicho proceso lo iniciaron y difundieron Héctor Lara y Jorge Cruz, miembros de un consejo inhabilitado, de ahí que no tuviera veracidad legal.

Así las cosas, Lara y Cruz incurrieron en un fraude procesal tipificado en las leyes mexicanas y que amerita una sanción penal.

Lo grave es que bajo el argumento de ostentarse como consejeros en activo protocolizaron y metieron en instancias diferentes el recurso, sin presentar la resolución final del juez, que había suspendido a dichos consejos como medida precautoria, por lo que ocultaron y manipularon la orden emitida por el juez.

En consecuencia, Lara y Cruz mintieron a la autoridad, una característica que tienen desde que iniciaron el juego sucio en contra de Álvarez Cuevas, quien cuenta con el respaldo de la mayoría de los socios de la Cooperativa Cruz Azul.

Álvarez Cuevas goza de reconocimiento y de un gran prestigio, de ahí que la lucha iniciada por la ambición desmedida de José Antonio Marín y Víctor Manuel Velázquez esté haciendo un daño sin precedente a la organización cementera.

Marín y Velázquez hacen juego sucio; atacan sin bases y sin pruebas a Álvarez Cuevas, quien, en días pasados, expresó, de viva voz, que la Cooperativa Cruz Azul tiene finanzas sanas y que es una empresa que está en gran crecimiento.

Así las cosas, ante el juego sucio del que es objeto, anunció que presentará una carpeta de documentos ante las autoridades correspondientes, con el fin de comprobar y sustentar que no existe alguna controversia en su accionar al frente de la Cooperativa Cruz Azul, ya que es el principal interesado de que exista transparencia y rendición de cuentas.