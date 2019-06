Ex directivos cementeros inhabilitados ‘balconeados’

El abogado Eugenio Olvera Pérez difundió, a través de redes sociales, un video en donde se ve a ex directivos del Cruz Azul inhabilitados de sus puestos, porque incurrieron en presuntos desfalcos hasta por 600 millones de pesos en contra de la Cooperativa, ingiriendo bebidas alcohólicas en un partido América-Cruz Azul en el Estadio Azteca.

Es de destacar que en dicho video se puede observar al ex director comercial Víctor Manuel Velázquez Rangel, implicado directo del fraude, bailando feliz, en un gran ambiente, tomando “chelas” y también celebrando que Cruz Azul hubiera perdido contra el América, lo que presumiblemente generaría un ambiente contrario a la actual directiva.

Lo sorprendente es que al lado de Velázquez Rangel se ve a Daniel Marmolejo, el periodista espontáneo de las mañaneras de AMLO, el mismo que en dos ocasiones ha irrumpido para difamar a la Cooperativa La Cruz Azul SCL y denunciando supuestas persecuciones en contra del mismo Velázquez.

Es de destacar que el periodista Marmolejo de forma constante, ataca al actual directivo de La Cooperativa, Guillermo Álvarez, en las conferencias matutinas de López Obrador, sin embargo, se descubre que dichos ataques están orquestados y acordados con el mismo Velázquez, quien, además, presume su relación de negocio con Marmolejo.

La amistad de Marmolejo con Velázquez Rangel es evidente, como también lo es la falta de ética e imparcialidad periodística de Marmolejo, quien siempre ataca con mentiras y sin sustento buscando sorprender al propio Presidente de México.

Es evidente el interés abierto de Marmolejo, quien se presta a estar en las fiestas de Velázquez.

Ahora se entiende por qué Marmolejo difama y afecta la imagen de La Cooperativa, pues su amigo Víctor Manuel Velázquez tiene intereses personales y quiere a toda costa poner debajo del tapete sus fraudes y tomar la caja completa de la organización azul.

Los ex directivos de Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez y José Antonio Marín, se encuentran inhabilitados de sus funciones por presuntos desvíos superiores a 600 millones de pesos, decisión que avaló el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

Marmolejo es un claro ejemplo que pone en entredicho a la profesión del periodismo, de la que se sienten orgullosos los que forman parte de la prensa libre imparcial.