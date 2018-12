‘Esperamos seguir con misma hambre’: Mora

El chileno Felipe Mora aseguró que si bien, al inicio del torneo, nadie daba un peso por los Pumas de la UNAM, han demostrado su calidad y callado bocas, lo que esperan reafirmar en semifinales, ante América.

“Estamos contentos con lo que logramos, pero queremos más; nadie daba un peso por nosotros y ahora estamos en semifinales; esperamos seguir con esa misma hambre que pusimos desde la primera fecha”, indicó.

En rueda de prensa, en La Cantera, el atacante universitario habló sobre la serie que afrontarán jueves y domingo, en una edición más del “clásico capitalino” entre Pumas y América, en busca de seguir callando bocas.

“Somos una plantilla humilde; no hay tanto nombre ni dinero; lo estamos demostrando. No hay un claro favorito, pero estamos en semifinales y no queda más que demostrar”, añadió.

Tras resaltar la calidad del cuadro azulcrema, aseveró que lo único que deben hacer en la serie es disfrutarla y buscar el boleto a la final, además que el trabajo en equipo ha sido y será determinante.

“Desde el primer día, el ‘profe’ (David Patiño) hizo una competencia sana en el grupo; les ha tocado a todos jugar; esa ha sido la clave, tener un grupo competitivo, lo que nos tiene en semifinales y listos para enfrentar al América”, dijo.

Destacó que llegan con la motivación al máximo para medirse a su odiado rival, “con la misma hambre de la primera fecha, y eso nos ha llevado a estar en esta instancia. La mayor fortaleza el equipo a lo largo de torneo es que no se nota quien sale y quien entra y eso ha sido fundamental”.

Comentó que este “clásico” es un partido para disfrutar y la afición debe vivir en paz: “esperemos que sea una fiesta el jueves”, dijo, para así quedarse con el triunfo y el boleto a la final.

“Son partidos para disfrutar que quedan en la historia y uno tiene que hacer las cosas bien, como en todo el torneo; nos viene bien con América, un clásico rival, y no queda más que ganar y disfrutar”, concluyó Mora.