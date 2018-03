‘Es la correcta’: De Anda sobre relación con Matías Almeyda

GUADALAJARA.- Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de las Chivas, aseguró que la relación con el técnico Matías Almeyda es la correcta.

Ello, luego de que durante su presentación se viera incómodo al estratega argentino.

“Para mí es irrelevante la percepción que se pueda tener y están en su derecho.

“Yo lo que puedo decir es que hay un gran ambiente de trabajo entre Matías y un servidor”, aseveró De Anda.

El director deportivo de las Chivas explicó que tal sintonía la comparten con el dueño del “Rebaño Sagrado”, Jorge Vergara, así con otros mandos.

“Desde luego, de parte de los dueños, el señor Jorge Vergara, Amaury Vergara, José Luis Higuera, Matías y un servidor, estamos en la misma línea y, en mi caso, aportar a esta gran institución para conseguir los objetivos que son muchos”, apuntó De Anda.

Asimismo, reiteró que existen las condiciones para que se pueda realizar una labor que permita que el equipo ocupe el sitio al que está obligado en el futbol mexicano.

“No es nada más un club; es un fenómeno social que abarca muchas cosas.

“Entonces, el ambiente es el adecuado para trabajar y la opinión de la gente y los medios de comunicación es respetable, pero no significa que así sea”, apuntó De Anda.

‘NO SOY SANTA CLAUS’

GUADALAJARA.- Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de las Chivas, descartó que su primera tarea en el puesto sea la de buscar refuerzos para el equipo, y que tampoco piensa en la gente que podría salir.

“No soy Santa Claus, ¿eh? Me ven llegar y no (no trae refuerzos); creo que hay que hacer un estudio bien”, dijo en conferencia de prensa.

Manifestó que “hay gente que dice que Chivas necesita 10 refuerzos; claro que cuando no hay resultados se piensa en refuerzos, lógico; yo no tengo en mi mente en este momento, te lo puedo garantizar, ningún refuerzo, para nada”.

“Habrá momentos, más adelante, donde planearé lo que viene; habrá un consenso, pero en este momento no; por mi cabeza no pasa quiénes son los posibles refuerzos, quiénes puedes llegar; en este momento no es mi prioridad”, apuntó.

Indicó que cuando lleve las gestiones para buscar a jugadores deberá encontrar la mejor forma para cumplir con los objetivos porque es una realidad que a Chivas, los otros equipos no quieren negociar con ellos.

“Sí es real (que no le venden); no es un mito; sí sucede y habrá que checar el método empleado, y quizá modificarlo; tal vez dar seguimiento cuando empiezan a destacar, y no cuando son figuras”, apuntó.

Descartó que los otros equipos cambien su política respecto a Chivas; “en todo caso, nosotros tendríamos que cambiar la manera en que se contrata porque no es lo mismo traer a Pizarro cuando ya es Pizarro que traerlo dos años antes”.

“Contratar futbolistas es una de mis funciones y trataré de concentrarme para traer lo mejor para Chivas”, estableció.

Asimismo, resaltó que, por supuesto, las fuerzas básicas es una pieza muy importante en su proyecto, ya que existe gente de calidad que necesita el respaldo.

“Hay que ver a Godínez, a Michael; el partido que hizo Javier López, que lo matan siempre; hace un partido bueno y no dicen nada, pero hace un juego regular y lo matan”, ejemplificó.