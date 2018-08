Entusiasmados en Pumas por buen inicio de Copa y Liga MX

El defensa de los Pumas de la UNAM Alan Mendoza aseguró que están entusiasmados por el buen inicio de torneo, tanto en Liga MX como en Copa MX, ya que hasta el momento el equipo se ubica como líder del Apertura 2018.

“Para nosotros es muy satisfactorio saber que empezamos así, que lo que hemos trabajado ha dado los resultados en cuanto a los puntos que queríamos y que nos propusimos, entonces, pues nos ilusiona mucho este arranque”, expreso en conferencia de prensa.

El zaguero también afirmó que los resultados tienen que ver mucho con el entrenador David Patiño: “Yo creo que David es la persona indicada para este proyecto, nos conoce a todos, sabe quién está en la cantera, quién viene detrás”.

También reconoció el trabajo de los jóvenes de fuerzas básicas, quienes han aprovechado la oportunidad que se les da, ya que, dijo, “nos da mucha mayor responsabilidad; el jugar con más canteranos nos hace trabajar mejor y poder competir con esos equipos que tal vez tienen unas plantillas más caras, con más nombre”.

En cuanto al próximo partido ante Atlas en el estadio Jalisco, dentro de la tercera jornada, Mendoza no ve complicación para conseguir la victoria en esa entidad, pese a que los auriazules no lo han logrado desde 2004: “Yo creo que sí (obtendrán el triunfo), si no lo creyera no te lo diría, y como veo al grupo, tan unido, trabajando y con la ilusión que nos hace esto, yo espero que sí y yo creo que sí”.

Respecto del cambio de horario, a las 16:00 horas, de los duelos ante Pachuca, en la cuarta fecha, y Tigres, en la 13, ya que Pumas juega como locales en el estadio Olímpico Universitario a mediodía, Mendoza dijo que a ellos también les sorprendió esa decisión.

“También a nosotros nos cayó de sorpresa. Yo nunca he jugado a las cuatro en Ciudad Universitaria. No sé si nos beneficiará. Esperemos que sea bueno para nosotros y para que haya un buen espectáculo para la gente, que podamos hacer el fútbol que queremos”.