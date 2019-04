Entrenador Vucetich explica que hay disparidad en fútbol mexicano

El experimentado entrenador del Querétaro, Víctor Manuel Vucetich, explicó que existe cierta disparidad entre los clubes en el fútbol mexicano, por lo que incluso se puede dividir la Liga MX en tres categorías.

Destacó que hay alrededor de seis equipos que aspiran al campeonato gracias a la buena inversión que hacen y al sostén económico que poseen, grupo en el que se podrían incluir a cuadros como América, Tigres, Monterrey, Cruz Azul.

Otros de media tabla como Santos Laguna, Pachuca, León, Necaxa, Toluca, Tijuana y Morelia, por mencionar algunos, y otros que luchan por evitar el descenso en los que están Gallos Blancos, Veracruz, Puebla, Atlas y Lobos BUAP.

“En una ocasión dije que hay como tres categorías: la Top que vienen siendo seis equipos máximo, después los que luchan por querer entrar en esa participación y por no caer en la parte de abajo, y los seis de abajo que luchan por pasar o evitar lo que es el descenso y pasar a una opción de poder calificar”, comentó en conferencia de prensa.

Enfatizó: “Creo que es una lucha que se ha abierto una brecha grande de niveles en el fútbol mexicano”, inclusive clubes con historia como Chivas de Guadalajara y Pumas de la UNAM se encuentran entre los de media tabla y en ocasiones en los que pelean por evitar el descenso ante la falta de jugadores hechos en fuerzas básicas.

“No sé el tema interno o a ciencia cierta qué pueda pasar en cada una de las instituciones (Pumas y Chivas), pero sí te puedo decir lo que veo dentro del fútbol y así no hay los recursos si no hay los elementos de un mismo nivel para competir con todos los demás, la diferencia deportiva se refleja”, determinó.

“Vuce” detalló: “Eso es algo que deportivamente los equipos no han hecho esa tarea o no han formado jugadores, se ha hablado de que Pumas es formativo, pero tiene no sé cuántos años no formando jugadores, ese puede ser uno de los problemas que tienen ellos”.

“El mismo Chivas es un equipo que tiene que formar jugadores porque juega con puro nacional y a pesar de que Chivas ha hecho una inversión altísima hace un par de años, estamos hablando de casi 40 millones de dólares, entonces sí le han invertido, pero la complementación de los demás elementos no es compatible o no es del mismo nivel”, dijo.

Ya en lo que tiene que ver con su cargo al frente del Querétaro, “Rey Midas” admitió que se le han negado los resultados positivos, sobre todo en condición de visitante en este Torneo Clausura 2019 de la Liga MX, al que regresó al banquillo queretano en sustitución de Rafael Puente Jr.

“Lógicamente que no estamos satisfechos, sobre todo en nuestra participación como visitantes. Hemos sido bipolares, hemos estado participando bien en casa y fuera estamos dejando cosas que hacer.

“Estamos en esa búsqueda de mejorar esos aspectos y en el partido contra Veracruz no va a ser fácil porque estamos en una situación muy similar ambos equipos, pero tenemos el compromiso de ir por la victoria”, indicó.

Descartó que ya esté a la tarea de hacer un análisis y balance del plantel con miras al próximo certamen, una vez que tiene respeto por lo que falta en el actual Clausura 2019, donde el domingo le harán los honores al descendido Veracruz.