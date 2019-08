Enrique Meza sin presión ante posibilidad de salir de Veracruz

“Con la experiencia que tengo no hay nada que me presione, sabía a lo que venía", indicó

El entrenador Enrique Meza descartó sentir presión por la posibilidad de ser relegado del puesto ante los malos resultados del equipo Veracruz, pues siempre estuvo consciente a lo que venía cuando llegó a la institución jarocha.

“Con la experiencia que tengo no hay nada que me presione, sabía a lo que venía. No hay nada que me asuste, no porque sea bueno o malo, solamente por mi experiencia; lo que me tiene con confianza es el grupo que tengo, ellos se tienen que dedicar a jugar y yo solamente a dirigir”, declaró.

En conferencia de prensa al término del partido que perdieron los jarochos por 0-2 contra Pumas de la UNAM, Meza admitió sentir amargura por el resultado, pero sobre todo por el funcionamiento de su escuadra, pues una falta innecesaria encaminó a los “felinos” a la victoria con el gol de tiro libre de Víctor Malcorra.

“Tengo una amargura muy grande, pero con eso no se consigue nada, en el primer tiempo tuvimos fortuna porque Pumas tuvo oportunidades de gol; después, en el segundo tiempo, jugamos mejor, después de una falta innecesaria viene el tiro libre y nos hacen el gol”, indicó.

Insistió: “Al final de cuenta las amarguras se vuelven completas porque el partido no se compone de ratitos, es de 90 minutos, y realmente Pumas mereció la victoria”.

Así como él, Meza aseguró que el resto del plantel también se siente avergonzado por la falta de resultados positivos en este Torneo Apertura 2019 de la Liga MX y por la larga racha de 31 partidos seguidos sin ganar en Primera División.

“El equipo no gana porque pierde. No es grato”, dijo Meza mientas corrigió a un reportero que dio a entender que Veracruz se reforzó de gran manera, incluso recomendó: “hay que investigar”.

Meza dejó en claro que en su plantel “trabajamos todas las semanas, es un equipo trabajador, los jugadores están muy avergonzados con su actuación, venir a la Ciudad de México en una cancha cómo esta es difícil”.