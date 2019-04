En riesgo presencia de “Chucky” Lozano con México en Copa Oro por lesión

El delantero mexicano Hirvin Lozano podría perderse lo que resta de la temporada del futbol en Holanda, debido a la lesión que sufrió el pasado jueves frente al Willem II y que también pone en riesgo la presencia del “Chucky” en la Copa Oro con la Selección Mexicana.

La lesión de Lozano parece que quedará sólo en un susto, diversos medios en Holanda señalaron que el canterano de los “Tuzos” fue sometido a exámenes médicos que descartaron la ruptura de alguno de los ligamentos de la rodilla, aunque aún están pendientes algunas pruebas que lo descarten por completo.

Según publicó este viernes el diario deportivo “Telegraaf” de los Países Bajos, el atacante de los “granjeros” puede sufrir un esguince en la rodilla, luego de la dura entrada por parte del defensor Freek Heerkens cuando el partido agonizaba.

“La pelota realmente vino con muy poca velocidad. Intenté deslizarme hacia adelante, pero él estaba atorado en ese momento. Con la pierna izquierda me deslicé contra él. No me di cuenta de que le había golpeado tanto. Acababa de entrar.

“Estaba en el vestidor del PSV. Aceptó mis disculpas. Creía que no tenía intención de golpearlo. No sé si su lesión es grave”, dijo el defensor del Willem II.

El PSV necesita más que nunca la mejor versión del Chucky pues, mantiene una carrera parejera por el título de la Eredivisie de Holanda, la cual agoniza en su temporada regular y está por coronar al campeón del curso 2018-2019.