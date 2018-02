El Cuauhtémoc mudo testigo de igualada entre el Puebla y el Necaxa

Puebla igualó a un tanto con Necaxa en partido correspondiente a la jornada 9 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX disputado en el Estadio Cuauhtémoc.

La Franja estuvo muy cerca de sorprender al inicio del compromiso; Brayan Angulo habilitó con un saque de manos a Lucas Cavallini; el atacante canadiense le ganó por velocidad a Igor Lichnovsky, entró al área y, ante la salida de Marcelo Barovero, definió raso a segundo poste, pero el guardameta tapó con el pie; era el minuto 7.

Sin embargo, poco a poco, los visitantes se fueron acomodando mejor en el terreno de juego y no tardaron en hacerse de la redonda, aunque no lograban generar verdadero peligro en la portería rival; así, después de media hora en el reloj, Matías Fernández, Roberto Alvarado, Víctor Dávila y Carlos González no consiguieron hacer daño.

Mientras, lo más cerca que estuvieron de festejar fue un disparo de Carlos González que Moisés Muñoz controló, de ahí que los cartones no se movieran y ambos cuadros se fueran al descanso dividiendo unidades.

En tanto, al 50´, el dorsal “32” hidrocálido pudo abrir el marcador en un balón que voló a Hugo Rodríguez, pero el cancerbero local achicó adecuadamente para evitar el tanto, mientras el silbante anuló un gol a los Rayos por fuera de lugar; era el minuto 68.

Acto seguido, sin tener tanto el balón, los anfitriones tomaron ventaja con disparo de media distancia de Daniel “Chepe” Guerrero, el cual fue desviado por Luis Gallegos, de ahí que dejara sin posibilidades a Barovero al 78´.

Y cuando parecía que no habría más apareció Martín Barragán al 90´; el atacante se tuvo confianza y sacó un zurdazo que se incrustó en el ángulo superior izquierdo de la portería de Moisés Muñoz, poniendo cifras definitivas.

Con el resultado, los camoteros llegaron a 14 puntos, mientras que los Rayos arribaron a 13 unidades.