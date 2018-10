Eden Hazard ‘toca a puerta’ merengue

FULHAM.- El extremo belga Eden Hazard, mundialista con la selección de su país, declaró que jugar para el club español Real Madrid es un sueño que tiene desde niño.

Al término del partido en el que su equipo, Chelsea, venció al Southampton por la Premier League, reiteró que Real Madrid es el mejor club del mundo.

Y con el que siempre soñó desde que inició su gusto por este deporte.

“Hoy no quiero mentir; el poder jugar en el Real Madrid ha sido mi sueño desde que era un niño”, declaró el extremo belga de 27 años de edad, a diversos medios ingleses, tras la victoria de su club.

A Hazard le restan menos de dos años de contrato con los “blues” y espera llegar a un convenio sobre los términos de su acuerdo con la directiva del equipo inglés, que no lo ha renovado.

“A veces me levanto por la mañana y pienso que quiero irme del Chelsea, y a veces pienso que quiero quedarme. Cumpliré 28 años en enero y debo pensar en mi futuro. Lo he dicho muchas veces: Si me voy, seré feliz; igual si me quedo”, apuntó el jugador belga.

No es la primera ocasión que Hazard expresa su deseo de llegar a la “casa blanca” madrileña.

En el Mundial de Rusia 2018 declaró que el conjunto merengue hace soñar a cualquier futbolista y que, sin importar el técnico, su playera es muy especial.