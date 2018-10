Eden Hazard niega fichar con Real Madrid en enero

El futbolista belga Eden Hazard negó que vaya a fichar con el Real Madrid en el próximo mercado invernal que se efectúa en enero, por lo que se mantendrá en el Chelsea.

En días pasados el volante ofensivo reconoció que: “No voy a mentir. Mi sueño desde niño es jugar en el Madrid. Pronto veremos mi futuro”; sin embargo, eso no significó que pronto sea un jugador de los “merengues”.

Ahora declaró en Sky Sports que no se ve en el Madrid a inicios de 2019, “ya he dicho mucho sobre mi futuro, pero no es una opción salir en enero”, de tal modo que una salida del Chelsea se daría hasta mediados del otro año, al término de la campaña 2018-2019.

Real Madrid se encuentra a la tarea de negociar un fichaje importante para apaciguar la ausencia del portugués Cristiano Ronaldo, quien emigró a la Juventus, debido a que no hubo una contratación “bomba” en el pasado mercado veraniego salvo el arribo del portero belga Thibaut Courtois.

Los “merengues” pondrán todo su empeño en fichar a Hazard el siguiente año, cuando finalice la actual temporada, ya que el ofensivo belga termina contrato con Chelsea en 2020 y no prevé renovar su vínculo con el club londinense.

De tal modo que los Blues deberán abrirse a una negociación en 2019, de lo contrario en 2020 Eden Hazard saldrá de la institución londinense de manera gratuita.