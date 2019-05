Dr. Wagner Jr acepta estar consternado por muerte de Silver King

“Quiero agradecer las muestras de cariño, ese apoyo que me han brindado ante el fallecimiento de mi hermano, Silver King, no había podido compartir estos momentos, mi agradecimiento a todos aquellos que me han mandado mensajes, mi familia, mis amigos, a la familia luchistica”, dijo en un video a través de su cuenta oficial de Twitter.