Dorados ‘hijo en brazos’ para Diego Armando Maradona

CULIACÁN.- Diego Armando Maradona dijo asumir la responsabilidad de la dirección técnica del equipo Dorados de Sinaloa, del Ascenso MX, de la misma forma en que alguien tiene a un hijo en sus brazos.

“Agradezco a toda la gente de Dorados por pensar en mí; yo tengo muchos traspiés en mi vida; asumo esta responsabilidad como quien quiere un hijo en sus brazos. Vine a trabajar; vine a dejarle mi corazón, como lo dejé en Al Fujairah (su anterior equipo)”, dijo.

En conferencia de prensa, el “Pelusa” dejó en claro que llega al cuadro “culichi” a trabajar y a alcanzar los objetivos que se han trazado, algo que harán de la mano de su afición.

“No venimos de paseo; no venimos de vacaciones; venimos a trabajar, a dar una mano a los muchachos, pero necesitamos que la gente esté con nosotros, mas lo que les puedo inyectar en lo anímico; será difícil ganarnos”, estableció.

Afirmó que la idea futbolística que impondrá será la de siempre atacar; “vamos a ir a buscar los partidos; a mí no me gusta defenderme”.

“Emocionalmente me siento en el mejor momento de mi vida; tengo a mis hijos bien; alguna que otra pelea con mi ex mujer, pero nada; quiero darle a Dorados lo que me perdí cuando estaba enfermo; hoy quiero ver el sol y quiero acostarme de noche; antes ni me acostaba; ni sabía lo que era una almohada”, refirió.

Interrogado sobre por qué aceptó llegar a Dorados, Maradona indicó que lo hizo “porque no me fue a buscar el América”, pero que, además de eso, platicó con Antonio Mohamed.

“Tengo un amigo llamado Mohamed, que cada vez que comíamos me contaba historias de Dorados; soy amigo de él; tenía ya casi firmado con los bielorrusos; no llegamos por tema de los jugadores, entonces, lo dejamos para mucho más adelante porque pienso quedarme mucho tiempo acá”, externó.

Explicó que tuvo ofertas para tomar cuadros de Argentina, además que “hablé con Evo (Morales); me ofreció la selección de Bolivia; hablé con (Nicolás) Maduro; me ofreció la selección de Venezuela, pero me siento con ganas de patear césped; vendrá el momento”.

“Lo de Dorados es importante en mi vida; es importante para mi familia: estoy más cerca; vengo con todas las ganas”, aseveró.