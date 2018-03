Donovan ‘bomba’ desactivada

Gustavo Díaz, técnico del León, aún no lo ve a nivel; 'sabíamos que este semestre iba a ser duro por todo el tiempo que había estado sin actividad’, aduce

LEÓN.- El director técnico del León, el uruguayo Gustavo Díaz, admitió que el delantero estadounidense Landon Donovan todavía no está al nivel que esperan, de tal modo que es complicado que vaya de inicio ante los Tigres, un rival de alta intensidad.

Si bien en el receso del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX jugó todo el partido amistoso contra el San José y anotó gol, el timonel entiende que al norteamericano le falta tener mayor ritmo de juego.

Por ende, analiza todavía si ya puede ser incluido en el 11 inicial dentro de un partido oficial.

“Todavía no es el Donovan que todos hemos visto, primero, por la edad, aunque no es una edad que no le permita tener partidos muy buenos”, destacó Díaz sobre el jugador de 36 años de edad y que llegó a los Esmeraldas como refuerzo “bomba” para el actual certamen.

“El otro día lo vimos 90 minutos (a Donovan); él definió el partido (contra San José); sabíamos que este semestre iba a ser duro por todo el tiempo que había estado sin actividad”, acotó.

Díaz dijo estar consciente de que el compromiso, del fin de semana, contra los Tigres será complicado y de alta intensidad, al encarar al campeón, por lo que ve difícil que el estadounidense vaya desde el comienzo en el “Volcán”.

“Va a ser un partido de altísima intensidad, de mucho ritmo, y hay que evaluar si realmente lo vamos a utilizar (a Donovan) de arranque para desgastarlo o, tal vez, cuando el juego esté con menos intensidad que de arranque y que él vuelva a hacer pesar la calidad que el otro día volvió a demostrar”, dijo ante los medios de comunicación.

Asimismo, el estratega de La Fiera se mostró contento por el retorno de su goleador Mauro Boselli, pero que, de igual forma, ante la inactividad es viable que el argentino tampoco vaya desde el arranque contra los regiomontanos.

“Tenemos que evaluar un montón de aspectos; vuelve Mauro (Boselli) después de tres semana”, hizo notar.

Al abundar sobre el choque de la jornada 13 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX, Díaz confió en que sus dirigidos tengan un buen desempeño en una cancha complicada, frente a un rival bien dirigido por Ricardo “Tuca” Ferretti.

“Es un rival que tiene muchísima calidad, de los mejores o el mejor plantel de la liga, con un excelente entrenador; no voy a descubrir yo a ‘Tuca’; es un entrenador muy ganador, muy inteligente; será un rival durísimo, pero vamos con la convicción de que el equipo lo puede hacer bien”, refirió.

