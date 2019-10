Dispuesta “Barby” Juárez a pelear con Zulina Muñoz o ir hasta peso pluma

La boxeadora mexicana Mariana “Barby” Juárez acaba de hacer la novena defensa del título gallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) y ya tiene diversos planes en mente, sin descartar una pelea con Zulina Muñoz o subir hasta la división pluma.

La “Barby” venció por clara decisión unánime a la argentina Carolina Duer el sábado anterior en Fresnillo, Zacatecas, pelea que reconoció no fue de su agrado por el accionar de Duer, pero ya tiene en la mira nuevos objetivos.

“Quiero subir a supergallo, me interesa mucho, ahorita voy a seguir con mi título (gallo) hasta que me den la opción de ir por el otro, entonces lo dejaría para ir por el supergallo”, mismo que confía pueda conquistar en noviembre su compatriota Yamileth Mercado, cuando rete a la africana Fatuma Zarika.

“Voy a mandar un mensaje a Yamileth, una vez me retó, no dudo que saldrá con el título y espero que no me dé la vuelta”, para que puedan enfrentarse en 2020 por el cetro de las 122 libras, dijo Mariana al término de un evento para concientizar a la población sobre el cáncer de mama.

En espera de esa oportunidad o de una nueva oponente para lograr la décima defensa del cetro gallo, afirmó que estaría dispuesta a medirse con Zulina “Loba” Muñoz, excampeona supermosca, y ahora sí enfrentarse en una pelea que no se logró hace un par de años.

“Nunca les doy la vuelta, peleo contra la que me pongan, Duer estuvo buscándome, otras quieren pelear conmigo, debes estar dispuesta a defenderlo con la que sea. Con Zulina claro, tenemos pelea para diciembre, que se suba”, indicó tajante.

La pugilista capitalina estará en la 57 Convención Anual del CMB en Cancún, Quintana Roo, y espera hablar con Mauricio Sulaimán, titular del organismo, en espera de que se concrete la oportunidad.

“Se lo voy a pedir con el corazón en la mano, el CMB tiene la última palabra, que se vaya a subasta, lo merezco, he trabajado bastante y hay que trabajar para demostrar por qué estás ahí, quiero esa pelea, tan locos están mis pensamientos que si peleo por supergallo y gano, hago dos o tres defensas y el que sigue (pluma)”.

Finalmente, de la pelea con Duer, aseveró que no terminó muy contenta, “la ensució demasiado, no sabía si era box o artes marciales mixtas”, además de aseverar que ella sí cumplió con el peso y que le molestó que la llamaran irresponsable.

“Pero me tranquilicé, ahora entiendo por qué fue tres veces campeona, esas formas de abrazar, me lastimó mi hombro derecho, el réferi le llamó la atención, creo que como campeona uno debe estar preparada, sacamos adelante la pelea y salimos con la mano en alto”.