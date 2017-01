Diego Reyes estaría “encantado” de seguir en el Espanyol

El zaguero central también hizo referencia a su actuación personal y reconoció que “aún tengo mucho por mejorar, sé lo que puedo llegar a dar, si digo que estoy bien sería un conformista y eso no me gusta”

El defensa del Espanyol de Barcelona, el mexicano Diego Reyes, desconoce cuál será su futuro y dónde jugará en la temporada 2017-2018, pero dejó en claro que de seguir en el equipo ibérico estará feliz.

Reyes, quien pertenece al Porto y está a préstamo con los “Periquitos”, aseguró este miércoles en rueda de prensa que vive el día a día, feliz con el equipo donde ha encontrado regularidad, por lo que no piensa en el futuro cercano.

“Es algo que no he pensado. No tengo en la cabeza otra cosa que no sea el partido contra Valencia, el futuro sólo Dios lo sabe. No depende de mí, soy un jugador cedido por otro equipo, pero si tengo que seguir en el Espanyol estaría encantado”, dijo.

El zaguero central también hizo referencia a su actuación personal y reconoció que “aún tengo mucho por mejorar, sé lo que puedo llegar a dar, si digo que estoy bien sería un conformista y eso no me gusta”.

Por otra parte, habló del partido que sostendrán el próximo domingo ante Valencia, en la jornada 18 de la Liga de España, donde él y sus compañeros partirán como favoritos, aunque pidió no confiarse del decimoséptimo de la tabla general.

“Yo sólo veo un equipo plagado de talento y por eso tendremos que salir con la misma seriedad que si nos enfrentáramos a un gran equipo, es un partido que nos viene bien para seguir sumando”, comentó.

Finalmente, tras aseverar que el domingo saldrán como lo han hecho toda la temporada, con la misma humildad y ganas de salir con la victoria, comentó que tener el control del esférico será determinante en su visita al Estadio de Mestalla.

“Adelante tenemos jugadores capaces de marcar y cambiar el partido, debemos mantener el balón el mayor tiempo posible en ataque y en defensa porque Valencia tiene grandes jugadores, esperemos hacer un buen partido en todos los sentidos”, concluyó.