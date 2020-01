Diego Lainez del gusto del Mallorca

SEVILLA.- La escuadra de Mallorca mostró interés en contratar, durante este mercado invernal de transferencias, al mediocampista ofensivo mexicano Diego Lainez, quien milita en el Real Betis Balompié.

El cuadro balear anhela evitar el descenso y afianzarse en la Primera División, y para ello se ha fijado en un elemento de cualidades ofensivas que tenga desborde por los costados, además de buena pegada al balón.

De acuerdo a un diario de esta ciudad, Mallorca, que recién ascendió a la máxima categoría del balompié español, desea sumar entre sus filas a Lainez a través de una cesión con miras a esta segunda parte de la temporada 2019-2020.

A pesar de que los bermellones cuentan con jugadores parecidos al tabasqueño, como el marfileño Junior Lago y el japonés Takefusa Kubo, la idea es incorporar otro elemento para que el técnico Vicente Moreno tenga variantes.

Sin embargo, la idea de desprenderse de Lainez ya no se ve tan fácil en el conjunto bético gracias a que cerró 2019 con buenas participaciones en los partidos de liga frente al propio Mallorca, Espanyol, Athletic Bilbao y Atlético de Madrid, aunado a que lució con un golazo de tiro libre en Copa del Rey, frente al Antoniano.

El estratega Joan Francesc Rubi señaló, a mediados de diciembre, que jamás pensó o ha pensado en deshacerse del canterano del América, aunque el interés económico del club podría ser una limitante.

“En ningún momento me he planteado la salida de Lainez; otra cosa es el interés económico que el club pueda tener en que salga, aunque no lo creo”, manifestó el entrenador de los verdiblancos.

El mexicano totaliza apenas 191 minutos de juego, divididos en nueve partidos, de los que en uno fue titular y en ocho ingresó de cambio en busca de cambiar el panorama del conjunto sevillano.

Lainez llegó al Betis hace casi un año, el 11 de enero de 2019, a cambio de 14 millones de euros, y firmó un contrato hasta 2024.