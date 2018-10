Diego Armando Maradona dispuesto a dirigir al “Tri”

El argentino Diego Armando Maradona señaló que está dispuesto a dirigir a la Selección Nacional de México, pero consideró que Matías Almeyda y Antonio Mohamed tienen la capacidad para hacer un gran trabajo con el “Tri”.

“Me gustaría dirigir a la selección mexicana, pero también es cierto que Almeyda y Mohamed podrían ser tranquilamente el DT del Tri”, señaló.

Consideró que el “Pelado”, que recién fue anunciado como técnico del San José Earthquakes en la MLS no se hizo cargo del conjunto mexicano por situaciones extra cancha.

“Lo de Almeyda no es deportivo, no es futbolístico, es político, porque si no ya sería director técnico de México”, subrayó.

Pese a que consideró que Gerardo Martino es un gran estratega, consideró que sería mejor que se mantuviera en la MLS con Atlanta United, “allá déjenlo”, manifestó a la cadena “Foxsports”.

Sobre su coterráneo Lionel Messi, el técnico de los Dorados detalló que es imposible convertirlo en un líder con el representativo “albiceleste”.

“Es inútil querer hacer caudillo a un hombre que va veinte veces al baño antes del partido. No lo endiosemos más. Messi es Messi jugando en Barcelona y en la selección argentina es uno más”, sentenció.