Deportivo Chapultepec a la espera de primera edición de CDMX Open

PATRICIA D’ARCY

Del 9 al 15 de abril se llevará a cabo la primera edición del CDMX Open en el Deportivo Chapultepec, en donde se darán cita jugadores profesionales de talla internacional, en superficie de arcilla.

Se trata de un torneo de tenis varonil categoría challenger, en el que participarán jugadores que estén dentro de los 100 y 300 mejores del mundo, con una bolsa a repartirse de 100 mil dólares, más hospitalidad.

Con la finalidad de promover el deporte blanco en la Ciudad de México, los boletos tendrán un precio accesible, desde 100 pesos, y las actividades arrancarán a las 4 de la tarde.

Con más de 150 torneos como el ya citado en el mundo, su principal objetivo es apoyar a los jugadores mexicanos en cuanto a la localía, adaptados a la altitud de la capital y que de esa forma puedan ganar puntos ATP que les permitan entrar a certámenes de mayor nivel.

“Nos da la oportunidad de apoyar a tenistas nacionales que vienen destacando en el ámbito profesional.

“Los challengers es la base de torneos profesionales y es importante que los empecemos a ver como el semillero de las figuras mexicanas que puedan jugar en Los Cabos y Acapulco”, refirió Raúl Zurutuza, director del CDMX Open.

El deportivo Chapultepec, sede del torneo, ha sido remodelado para recibir a los participantes, amén de que se amplió la capacidad del estadio a 1,850 personas.

El Abierto Mexicano de Tenis nació en la Ciudad de México hace 25 años, por lo que es una excelente noticia que la alianza entre Grupo Pegaso y el Deportivo Chapultepec organice el torneo, con el objetivo de reactivar el deporte blanco en la capital.

RESULTADOS DE ABIERTO MEXICANO DE TENIS

Alexander Zverev, principal favorito del Abierto Mexicano de Tenis, cumplió con los pronósticos y pasó a las semifinales después de vencer a Ryan Harrison con marcador de 6/4 y 6/1.

El alemán rompió la racha positiva del norteamericano y lo dejó sin margen de acción con un juego rápido y preciso.

Zverev nunca se había enfrentado a Harrison, pero sabía que su especialidad era la cancha dura, por lo que preparó su partido analizando videos de su contrincante y elaborando una estrategia que minimizara el ataque del mismo.

“Sin duda, hoy fue mi mejor partido en el torneo, la forma en la que me sentí; la forma en la que me acomodé en la cancha fue excelente y me hace estar listo para mucho más”, afirmó en conferencia de prensa.

Así las cosas, en las semifinales espera al ganador del partido entre Juan Martín del Potro y Dominic Thiem, ambos jugadores de respeto y que lo retarán a dar su mejor juego.

A su vez, el norteamericano Jared Donaldson se convirtió en el primer semifinalista del Abierto Mexicano de Tenis tras derrotar a Feliciano López, en sets corridos, por 6/3 y 6/1.

Poco pudo hacer el español para contrarrestar la potencia del estadounidense, quien se destacó por perseguir todos los tiros y, además, hacerlo con una colocación sobresaliente.

En menos de una hora, Donaldson, una de las nuevas figuras del tenis norteamericano, venció a López, forzándolo a caer en errores no forzados, presionando en los peloteos y sin dar oportunidades de quiebre.

Así, hoy se enfrentará a Kevin Anderson, actual número 6 del mundo.

Anderson, quinto sembrado en el torneo de Acapulco, luchó para vencer al surcoreano Hyeon Chung por 7/6 (5) y 6/4.

El partido fue apretado desde el inicio; ambos jugadores se aferraron al juego sin ceder ningún punto.

El primer set transcurría con cada jugador defendiendo su saque, con peloteos largos, pero con tiros rápidos y angulados.

De ese modo llegaron hasta la muerte súbita, en la que Anderson tomó la delantera aprovechando su saque, sin embargo, Chung se acercó ganando 4 puntos al hilo.

Al final, el sudafricano logró definir y hacerse del set.

El segundo set empezó muy similar al primero, sin que ninguno de los dos lograra despegarse en el marcador.

En ese tenor, bastó un par de errores en el saque de Chung para que Anderson, ex campeón del Abierto Mexicano Tenis en 2015, tomara confianza y rompiera el saque.

Ese break fue irremediable, dejando a Chung fuera de la competencia.

El surcoreano venía como el “caballo negro” del torneo; no había llamado tanto la atención, pero era un jugador de temer después de su desempeño en el Australian Open, donde dejó en el camino a Alexander Zverev y Novak Djokovic.