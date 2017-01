Delantero Hirving Lozano tiene la mira puesta en futbol de Europa

Aunque por el momento sólo son rumores, el delantero mexicano Hirving Lozano aseguró que su objetivo es llegar al futbol de Europa, dentro del cual destaca su gusto por la Liga Premier de Inglaterra.

Reportes aseguran que el Ajax de Holanda ofrecería a Pachuca 12 millones de euros por el jugador, quien dejó en claro que nada es oficial y platicará con el presidente del equipo, Jesús Martínez.

“Estoy muy feliz, contento de las cosas buenas que dicen, pero bueno, hay que tomar tranquilo esas cosas, ahorita no me han dicho nada, son rumores, vamos a tratar de platicar con el presidente para ver qué es o si es cierto”, comentó.

Lo que tiene en claro el jugador, quien marcó tres goles en la victoria 4-2 sobre León el sábado anterior, es que “mi meta y mi pensamiento es irme a Europa, no estar en México”.

Del precio de su carta, pues se habla de que la directiva de Tuzos pedirá 20 millones de euros, el “Chucky” Lozano comentó que el equipo tiene experiencia en la venta de jugadores “y si deciden que es el valor deben de ver eso”.

Aunque el club más interesado para ficharlo sería Ajax de Ámsterdam, también se habla del Manchester United como otro candidato a quedarse con el delantero, quien considera que el balompié inglés se adapta mejor a su estilo de juego.

Por otra parte, cuestionado sobre las críticas a su estilo futbolístico, pues el jugador de León, Fernando Navarro, aseguró que el “Chucky” era un mal ganador y “se gana las patadas”, Lozano aseguró que sólo se dedica a jugar.

“Yo me dedico a jugar, si ellos me quieren pegar es su decisión, para eso están los árbitros, yo busco marcar diferencia y me dedico a jugar. Y si quieren decir cosas de mí o no, adelante, yo sólo hago lo mío en la cancha”, concluyó.