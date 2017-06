Delantero francés Antoine Griezmann renueva con Atlético de Madrid hasta 2022

La incertidumbre sobre el futuro del delantero francés Antoine Griezmann terminó después de que el Atlético de Madrid anunciara que fue renovado hasta 2022.

El ariete colchonero se disculpó con la afición por las declaraciones, donde dejaba entrever que podía abandonar al equipo de la capital española.

“Puede que me expresara mal o que algunos quisieran sacar titulares donde no los había, pero desde que he llegado lo doy todo por mi club, mis compañeros y mi cuerpo técnico”, aseguró en una entrevista para el portal del club.

El director deportivo, José Luis Pérez Caminero, se mostró feliz por la extensión de contrato de Griezmann, ya que lo considera uno de los mejores jugadores del mundo, por no solo mostrar dotes ofensivos, sino es un futbolista que se sacrifica y defiende cuando es necesario.

Antoine llegó al equipo de Diego “Cholo” Simeone en la temporada 2014-15 y ha sido pieza clave en la parte delantera del conjunto, con quien ha conseguido una Copa del Rey y ha llegado a una final de Liga de Campeones.

En cuestión de premios individuales, el delantero francés fue nombrado el mejor jugador de La Liga en la temporada 2015-16, así como de la Eurocopa 2016.