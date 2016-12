Delantero Alan Pulido, listo para ser referente ofensivo en Chivas

El delantero Alan Pulido dejó en claro que está listo para asumir la responsabilidad en la ofensiva del equipo de Guadalajara de cara a lo que será el Torneo Clausura 2017 de la Liga MX.

“Sí cargo con eso (ser el goleador), desde el momento que llegué, los goles vienen hacía mí, sé que eso lo tomaba y estoy preparado para eso”, dijo.

En conferencia de prensa, el atacante manifestó que quiere pelear por la parte alta de la tabla de goleo y si es posible lograr el título de máximo romperredes.

“Eso también es algo que me propongo, el torneo pasado llegué a la mitad y era difícil, pero ahora desde el inicio me lo he propuesto, es una gran motivación y obvio por el equipo al que represento”, apuntó.

Destacó, sin embargo, que los goles llegan “cuando el equipo hace las cosas bien… me enfoco primero que el equipo vaya bien, ya después si me toca ser goleador mucho mejor, pero lo primordial es el equipo”.

“Quiero superar la cuota del torneo pasado, logré cuatro. La gente puede esperar de mi toda la entrega, pero si hay oportunidad de anotar, si tengo la opción, pero tengo a un compañero en mejor posición, se la daré para que él lo haga, porque aquí el futbol es de conjunto, en equipo sin importar quien anote”, estableció.

Así mismo, el ex jugador de Olympiacos de Grecia destacó la importancia de realizar una pretemporada para alcanzar su mejor futbol y ayudar a la consecución de los objetivos.

“Quiero mostrar mi mejor nivel, el campeonato pasado sé que no fue el mejor nivel y ahora con una excelente pretemporada quiero esperar el primer partido”, sentenció.