Del Potro presto para Abierto de Tenis Los Cabos

PATRICIA D’ARCY

El Abierto de Tenis Los Cabos, que se celebrará del 30 de julio al 4 de agosto, contará con la participación de Juan Martín del Potro, quien se une a la lista de destacados jugadores, como Jack Sock, Ryan Harrison, Feliciano López, Fabio Fognini, Thanasi Kokkinakis y Frances Tiafoe.

La presentación, realizada en Acapulco, estuvo a cargo de Geoffrey Fernández, director del torneo, acompañado de Renata Burillo, titular de Grupo Pegaso, y Daniel Becker, director de Banca Mifel.

“El éxito que ha tenido Acapulco, además del entretenimiento, son los jugadores, quienes ayudan a promover el evento a nivel internacional.

“Estamos haciendo un esfuerzo muy importante; desde que empezó el torneo siempre estaba la duda de si íbamos a tener un top 10 y este año podemos compartir que no sólo tendremos uno, sino dos top tens”, compartió Fernández, director del torneo.

Aun cuando es un torneo categoría ATP 250, está colocado estratégicamente en el calendario de la ATP tanto en fecha como en ubicación, pues se lleva a cabo 2 semanas antes del US Open y también se disputa en cancha dura.

Así las cosas, la bolsa a repartir, 780 mil dólares, jugará un papel importante, toda vez que es la quinta más grande en los torneos de su categoría.

“Es un gran logro para el torneo, que en apenas su tercera edición ya cuenta con el número 6 y 9 del mundo, además de continuar con un desempeño positivo, como una afluencia de 17 mil personas y una derrama económica de 93 millones de pesos”, puntualizó Fernández.

RESULTADOS ABIERTO MEXICANO DE TENIS

Kevin Anderson se convirtió en el primer finalista del Abierto Mexicano de Tenis en su edición número 25 tras derrotar a Jared Donaldson, en un partido muy peleado, con marcador de 6/3, 4/6 y 6/3.

El norteamericano, 10 años menor que Anderson, trató de minimizar el impacto de los potentes saques de su oponente, sin embargo, no logró sacar ventaja e imponer su juego.

El primer set fue dominado por el ex finalista del torneo; un quiebre fue suficiente para poner a su favor el parcial.

En el segundo set parecía que la historia se repetía, pero Donaldson tomó un segundo aire y tras 4 sets points logró hacerse de él.

En el set definitivo, el sudafricano salió decidido a obtener su pase a la final del torneo y se enfocó en defender su servicio y desgastar a su rival, cerrando así el partido por 6/3.

Así, es la segunda vez que Anderson llega a la final en Acapulco; la última vez que lo hizo fue en 2014 y cayó a manos de Grigor Dimitrov en un emocionante partido de 3 sets.

Esta vez buscará obtener el codiciado trofeo midiéndose a Juan Martín del Potro o Alexander Zverev; ambos jugadores también dentro del top ten del ranking ATP.

“Será un partido muy diferente al de la final pasada. Busco ganar el título y estoy motivado por llegar más lejos que antes, enfocándome en lo que está en mi control”, dijo el sudafricano en conferencia de prensa.

Su experiencia contra Del Potro no lo coloca como favorito, ya que no ha podido vencerlo en 6 oportunidades, todas ellas en cancha dura.

Aunque los marcadores han sido justos, no ha logrado sobreponerse al saque del argentino.

Contra Zverev, la historia es similar; ha sido vencido en 4 partidos, 3 de ellos el año pasado.

Aunque sus estilos se asemejan, Zverev es más ágil en la cancha y más agresivo para irse a la red.

“Realmente disfruto jugar en Acapulco; me siento cómodo en la cancha, con los fans. Van a ser partidos muy cerrados; van a ser pocos puntos los que definan el partido. Estoy jugando el mejor tenis en mi carrera y me siento seguro con mi juego, así que no estoy preocupado por lo que ha pasado previamente”, afirmó Anderson.