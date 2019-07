‘Del diablo’ representante legal de ex directivos de la Cooperativa Cruz Azul

Durante la audiencia del pasado jueves 11 de julio, que se llevó a cabo en la Sala 6 del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX con sede en el Reclusorio Oriente en contra de los ex directivos de la Cooperativa Cruz Azul, Víctor Manuel Velázquez Rangel y Jorge Cruz Romero por violación agravada en agravio de PNA, por enésima vez no fue muy sustentada por los abogados de la defensa.

El abogado de Víctor Manuel Velázquez Rangel, de nombre Rafael Anzures Ortiz, durante la audiencia se refería a la víctima como Patricia Negrete Aguirre en vez de PNA, por lo que el juez les hizo una llamada de atención para que se refirieran a la víctima por sus siglas, aunque cabe señalar que PNA estuvo en todo momento bien protegida por sus defensores.

Hubo momentos en que la víctima se sentía frustrada por toda la sarta de mentiras que decía Anzures Ortiz y su asistente.

DE ARMAS TOMAR

Al final de la audiencia, cuando querían tener un acercamiento con los imputados, Velázquez Rangel y Cruz Romero, en la salida de los juzgados, su abogado Anzures Ortiz encaró de mala manera a los medios, se comportó de forma grosera y agredió verbalmente a los reporteros.

En el momento en que se preparaba el equipo para la grabación del audio, Anzures pensó que se le estaba tomando foto y les mentó la madre a los periodistas.

Desde ese instante “el abogado del diablo” ya empezó a agredir verbalmente, se comportó de manera déspota y prepotente y lanzó su amenaza: “Dejen de hacer lo que están haciendo, lárguense si no quieren pasarla muy mal”.

Este abogado Anzures estuvo muy renuente con los medios y grosero, tanto que los corrió de la entrada de los juzgados, por lo que los reporteros optaron por retirarse para que no hubiera problema, pero pese a eso, uno de los achichincles de este “abogángster”, con una actitud prepotente también, quiso despojar del celular a los periodistas porque dijo que no podíamos tomar fotos a él, ni a su jefe ni a su cliente, cuando en realidad estábamos afuera sin molestar a nadie y estando libre para tomar fotos.

Para evitar problemas y porque los medios son enemigos de la violencia, porque eso sólo hacen los barbajanes y los grupos de choque, los reporteros optaron por retirarse del lugar no sin antes expresar molestia por la prepotencia de Anzures Ortiz, quien la verdad, a decir de los compañeros, se siente “Juan Camaney”.

Cabe señalar que información publicada en los portales “Sexenio, las noticias de México”, el 17 de abril pasado, y “Plumas libres”, el 18 de abril pasado, difundieron lo siguiente:

“El abogado defensor, Rafael Anzures Ortiz, le hizo saber a su cliente, Víctor Manuel Velázquez Rangel’, en voz alta en las audiencias de ley, que todo está arreglado por cinco millones de pesos.

“El Presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del estado de Veracruz, Edel Álvarez Peña, se reunió con Rafael Anzures Ortiz.

“Anzures Ortiz también se reunió con el Fiscal Anticorrupción Marcos Even Torres Zamudio”.

La acusación de Velázquez Rangel en Veracruz era un caso que ponía a prueba al Poder Judicial en donde se enfrentaban el poder del dinero contra el poder de la justicia, y por lo visto ganó el poder del dinero pues -según publicación de la página web “Plumas libres”- Eder Álvarez Peña se reunió con Anzures Ortiz para pactar la entrega de dicha suma, para que sus clientes, Vázquez Rangel y Cruz Romero, salieran libre de los cargos.

La actitud de Rafael Anzures en Veracruz deja mucho que desear, pero más su altanería y su vocabulario florido para arremeter contra los medios en la Ciudad de México.

De acuerdo con su currículo, el abogado Anzures Ortiz cursó la carrera en la Escuela Libre de Derecho, en donde también es maestro en Derecho, pero muchos se preguntan qué hace un tipo como ese impartiendo clases, por lo que sería bueno que la Barra Nacional de Abogados tomara cartas en el asunto, ya que pone en entredicho la actuación del gremio jurídico.

Es de resaltar que incluso un periodista le dijo al “abogado del diablo” de forma textual “tranquilo, no pasa nada” y Anzures, con cara de mal encarado, le dice “lárgate” y le vuelve a mentar la madre.