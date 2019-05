Defensa Sergio Ramos reitera su continuidad en Real Madrid

“Yo soy madridista, me quiero retirar aquí, quiero pasar el resto de mi contrato, mirar al futuro, construirlo y dejar en el pasado la mala temporada que hemos vivido. El día que me vaya me gustaría despedirme por la puerta grande y como creo que me lo merezco”, destacó en conferencia de prensa.