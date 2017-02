Defensa Sergio Ramos, orgulloso por cumplir 500 partidos con Real Madrid

El defensa Sergio Ramos aseguró sentirse orgulloso, tras registrar su partido número 500 como jugador del conjunto de Real Madrid, el sábado durante la victoria de 3-1 sobre Osasuna en el torneo de liga.

“Hay varios jugadores por encima de los 500 partidos en el Real Madrid que son leyendas del club. Siento mucho orgullo. No me lo esperaba, hace muchos años no me imaginaba lograr una cifra tan importante”, señaló el jugador en entrevista con la página oficial del club.

El zaguero de 30 años de edad llegó a la escuadra “merengue” en 2005 proveniente de Sevilla, y desde entonces se ha convertido en el principal líder del equipo y una de las figuras más emblemáticas en la historia de la institución.

Ramos ha sido fundamental en los más recientes títulos del equipo “blanco”, particularmente el conseguido en la final del Liga de Campeones de 2014 ante Atlético de Madrid, que a la postre le permitió a Real Madrid llevarse el título en tiempo suplementario.

“Mi gol favorito, no sé, tengo alguno que otro bueno y en momentos puntuales. Pero creo que el de la Décima, nos costó mucho ganar la Champions y el último minuto es especial”, apuntó el sevillano sobre el tanto marcado en dicha final.

El conjunto de Chamartín volverá a la actividad de Liga de Campeones, donde es el vigente campeón, el próximo miércoles cuando enfrente a Napoli en el partido de “ida” correspondiente a los octavos de final, donde Ramos asegura tendrán un complicado reto.

“El Nápoles es un gran rival, con una muy buena racha. Intentaremos mantener la portería a cero para viajar más cómodos”, agregó sobre el compromiso en puerta de Champions.