Defensa Rafael Márquez realiza último entrenamiento con Club Atlas

El defensa mexicano Rafael Márquez se despidió del club Rojinegros del Atlas, con el que realizó su último entrenamiento, luego de retirarse de las canchas en la fecha 17 del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX.

“Hoy fue mi último entrenamiento con Atlas, muchas gracias a todos los que me ayudaron para seguir con mi preparación”, dijo el zaguero michoacano Márquez.

Agradeció todo el respaldo que ha tenido en su último torneo con el equipo tapatío que lo formó desde las básicas, y que le dio la oportunidad de debutar en el máximo circuito del balompié mexicano.

“Gracias por todas las muestras de apoyo y cariño, me voy satisfecho y feliz de terminar mi carrera en el equipo que me vio nacer, todo un privilegio, no es un adiós, sino un hasta pronto”, sentenció.

Márquez Álvarez estaría en la lista de 23 jugadores que tomará en cuenta el técnico de la selección mexicana de futbol, el colombiano Juan Carlos Osorio, para disputar la Copa del Mundo Rusia 2018 y que se dará a conocer el próximo lunes.