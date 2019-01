De revancha para Pumas Torneo Clausura 2019: Malcorra

El mediocampista argentino Víctor Malcorra afirmó que el Torneo Clausura 2019 de la Liga MX será de revancha en los Pumas de la UNAM tras caer ante América en semifinales del certamen pasado.

Y que si bien todavía existe dolor por la goleada recibida a manos del cuadro de Coapa, en el plantel de los felinos llaman a dejar eso atrás y ya enfocarse en el nuevo campeonato.

“Todavía nos duele (la eliminación con América), pero tenemos que pensar ya en lo que es el actual torneo y dejar atrás eso.

“Sabemos que no sólo nosotros: también la afición está dolida, pero este torneo será de revancha”, remarcó Malcorra.

Por lo pronto, el comienzo de Clausura 2019 no fue prometedor en el Club Universidad al empatar en casa, sin goles, ante Veracruz, sin embargo, el mediocampista argentino llamó a tener calma, confiado en que los resultados se darán.

“No es tan alarmante el inicio y la verdad es que nos han cargado la mano (con las críticas por el funcionamiento del equipo), pero confiamos en que revertiremos la situación”, dijo en las instalaciones de la Cantera.

Malcorra aseguró que ante los jarochos sólo faltó la contundencia, misma que espera llegue en el partido de este fin de semana, frente a Necaxa, en actividad de la segunda fecha del Torneo Clausura 2019 de la Liga MX.

“Ante Veracruz tuvimos aproximaciones de gol; concretamos una, pero nos la anularon. Confiamos en que llegará la victoria y esperamos sea este fin de semana”, apuntó.

En lo personal, Malcorra habló de su accionar en Pumas, donde el técnico David Patiño lo utiliza, en ocasiones, como lateral izquierdo.

“Sí me ha tocado varias veces jugar como lateral izquierdo. Mientras David me necesite yo haré lo mejor posible para que pueda salir bien; obviamente que no es mi posición, pero sí él me necesita voy a estar a disposición para jugar”, expresó.