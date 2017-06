De María por privilegiar construcción de un equipo

Decio de María, presidente de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), consideró que se debe privilegiar la construcción de un equipo por encima del resultado, en referencia a la actuación del “Tri” en la Copa Confederaciones Rusia 2017.

Entrevistado en la Terminal 1 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, celebró que, el jueves, la selección mexicana tenga el privilegio de jugar una semifinal, en la que todo puede suceder.

Explicó que más que privilegiar el resultado hay que prioriza la construcción de un equipo; “lo ha demostrado en diversas situaciones y ha sabido mantener el espíritu de lo que significa un equipo y alcanzar sus resultados, y esto es lo más destacable de nuestra participación en esta Copa Confederaciones”.

Consideró que ha sido positivo el andar del “Tri” en suelo ruso, en el que se ha reforzado la idea futbolística de Osorio; “evidentemente no somos ninguna potencia, pero las distancias lo hacemos acortado y para eso se está trabajando”.

Destacó que ha sido buena la experiencia; “tres partidos hemos venido de atrás, demostrado que se está construyendo un equipo que tiene espíritu, alma, ganas de triunfar, y lo está demostrando en la cancha”.

Subrayó que las críticas son bienvenidas y algunas sirven y otras no; “el jueves hay que salir a jugar el partido, enfrentar con responsabilidad, divertirse; cualquier profesionista que no hace el trabajo buscando satisfacción y divertirse no es trabajar. Daremos una pelea muy digna y el próximo jueves”.

Respecto al sistema de rotaciones que tanto le ha generado críticas al técnico colombiano Juan Carlos Osorio, De María Serrano apuntó que desde que tomó al equipo ha dado resultados.

“Así se construyó este concepto desde que llegó el profesor Osorio; se hizo una planificación, una estrategia; se ha ido desahogando. El principal objetivo de estar en Rusia 2018 está cerca de lograrse, pero la aritmética dice que vamos por un buen camino”, acotó.