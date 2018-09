De la FMF, no del ‘Tuca’, idea del llamado de jóvenes al Tri: ‘Piojo’

Miguel Herrera, técnico del América, descartó que el llamado de jóvenes a la selección mexicana haya sido idea del brasileño Ricardo Ferretti, y sí de la Federación Mexicana de Futbol (FMF).

“Hay un proceso nuevo, que maneja la FMF para proyectar quién será el técnico que viene, el técnico que no será ‘Tuca’, porque él ya lo dijo; va a los ‘moleros’, pero no será el técnico”, señaló.

Manifestó que la convocatoria muestra lo que pueda ser el siguiente proceso de la selección; “la edad ya no les alcanza para estos duelos; quizá ahora que no se juega nada debemos entender que se debe ver esta camada de jóvenes y en siguientes llamados de fecha FIFA ser tomados en cuenta”.

Sobre el llamado de Diego Lainez, explicó que se lo ganó por las actuaciones que ha tenido con el cuadro de Coapa, un nivel que deberá mantener para ser nuevamente tomado en cuenta en el futuro.

Destacó que para el elemento surgido de las fuerzas básicas es importante la convocatoria, por lo que será importante platicar con él para que no pierda piso y siga por ese camino del trabajo que le permita elevar todavía más su futbol.

“Es un llamado lejos de lo que pretende ser una base de la selección que dispute el siguiente Mundial; tendrá que mostrarse en el equipo y en selección. Entrena bien, lo veo bien metido, y esto será un aliciente más con el que deberá demostrar no sólo por sus condiciones, sino porque lo ha hecho bien”, aseveró.

NO PIENSA EN DAR ‘ESTOCADA’ A LOBOS BUAP

El objetivo del América es reencontrarse con el triunfo, este domingo, ante Lobos BUAP, sin pensar en terminar con la era de Francisco Palencia al frente del cuadro de la “Angelópolis”.

En ese tenor, el técnico de las Águilas, Miguel Herrera, señaló que no piensan en dar “estocadas” a nadie; “vamos a ir ganar tres puntos; la decisión que tomen es de ellos; vamos por los tres puntos; es importante ya retomar la senda del triunfo”.

Pese a que en la doble jornada sólo fueron capaces de sacar dos de los nueve puntos que disputaron, “El Piojo” afirmó que el estado anímico del equipo es bueno, ya que pelean por los primeros lugares.

“No tiene por qué no estar bien el ambiente; de repente hubo partidos que no sumamos de tres; estamos arriba de la tabla; estamos en el primer lugar de la Copa MX; el equipo pelea en todos los frentes, entonces, no tendría por qué estar mal; obvio, queremos estar mejor; este equipo debe estar mejor con lo que hay”, estableció.

En conferencia de prensa, en Coapa, el estratega calificó como positiva la pausa que tendrá el Torneo Apertura 2018 de la Liga MX por la fecha FIFA, ya que tendrá la posibilidad de que sus jugadores descansen del ajetreo que han tenido.

El cuadro “azulcrema” cerrará este sábado su preparación de cara al duelo, del domingo, contra Lobos BUAP, que se llevará a cabo en el estadio Universitario BUAP, a las 16:00 horas, dentro de la fecha 8 del Torneo Apertura 2018 de la Liga MX.