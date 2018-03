De Anda entusiasmado y comprometido

GUADALAJARA.- Sin permitir cuestionamientos de la prensa, el ex jugador Francisco Gabriel de Anda fue presentado como director deportivo de las Chivas, feliz por el nombramiento y seguro de que siempre ha confiado en el jugador mexicano.

En breve rueda de prensa, el directivo estuvo acompañado por el dueño del equipo, Jorge Vergara; por el técnico, el argentino Matías Almeyda; por el gerente general del Rebaño Sagrado, José Luis Higuera, y por el vicepresidente del conjunto rojiblanco, Amaury Vergara.

Vergara dijo manifestó estar satisfecho con la llegada de De Anda en un momento en el que “necesitamos soporte y vamos a hacer de Chivas lo que siempre hemos soñado: El mejor equipo de México y, luego, del mundo”.

Agradecido por la invitación de estar en uno de los equipos más populares del país, De Anda dejó en claro que desde la primera plática generó un compromiso por la confianza que le brindaron, a la cual espera responder.

“Entiendo perfectamente que Chivas no es sólo un equipo de futbol; es un fenómeno social con una gran responsabilidad. Siempre he creído que el jugador mexicano tiene mucha más capacidad de la que la gente supone y que me inviten a este proyecto me entusiasma y me compromete”, refirió.

Sin permitir preguntas de los medios de comunicación presentes, el nuevo directivo del “Rebaño sagrado” recibió la playera del equipo, se la puso y después posaron para la lente de los fotógrafos.