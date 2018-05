De Anda al paso

Francisco Gabriel de Anda, director deportivo de las Chivas, salió al paso de las especulaciones que giran en torno del conjunto rojiblanco.

Por principio de cuentas, aseveró que Alan Pulido no saldrá del Rebaño Sagrado y que Rodolfo Pizarro lo hará únicamente si llega una oferta buena y le conviene a todos.

“Alan Pulido es jugador de Chivas y no sale

“De Rodolfo Pizarro hoy hablé con él y hoy es jugador de Chivas; sí hay varias ofertas por él, muchas muy insistentes, del extranjero, sobre todo, y de clubes mexicanos”, refirió De Anda sobre el atacante y mediocampista del Rebaño Sagrado.

En cuanto al técnico Matías Almeyda, el director deportivo de las Chivas aseveró que no le ha hecho de su conocimiento que quiera dejar el timón del conjunto rojiblanco.

“He hablado con Matías, todavía hasta hace dos días, y no me ha dicho que se quiere ir; ya lo que pase en una semana, incluso conmigo, no lo sé.

“Matías sabemos que es un candidato para ir a la selección; eso lo sabemos”, puntualizó De Anda.

En cuanto a refuerzos y el arquero Rodolfo Cota, omitió dar nombres de jugadores que tengan en la mira.

Y que si bien no les gustaría desprenderse de su guardameta, no harán afectiva su opción de compra.

“No se va a pagar la cantidad que se está pidiendo por Rodolfo Cota.

“Se buscarán otras opciones, aunque a él lo queremos”, puntualizó De Anda.